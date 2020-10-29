Лукашенко предложил создавать вооруженные народные дружины, чтобы "защитить свои дома"

Лукашенко считает, что хотя народные дружины существуют и сейчас, их работа во многом остается формальной. По его мнению народные дружины должны работать.

"Поэтому народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны.

Пусть обеспечат защиту своих домов", - приводит слова Лукашенко "Медуза".

Лукашенко призвал привлекать в народные дружины бывших военных.

"Надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - заявил глава он.