Чт, 29.10.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Лукашенко предложил создавать вооруженные народные дружины, чтобы "защитить свои дома"

Александр Лукашенко

ФОТО: EPA/Scanpix

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил усилить ответственность народных дружин в обеспечении безопасности и общественного порядка в стране, сообщает "Медуза".

Лукашенко считает, что хотя народные дружины существуют и сейчас, их работа во многом остается формальной. По его мнению народные дружины должны работать.

"Поэтому народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны.

Пусть обеспечат защиту своих домов", - приводит слова Лукашенко "Медуза".

Лукашенко призвал привлекать в народные дружины бывших военных.

"Надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - заявил глава он. 

Добровольная народная дружина (ДНД) - добровольная организация, которая оказывает помощь государственным правоохранительным органам в охране общественного порядка, охране государственной границы, на уровне предприятия, коллективного хозяйства, домоуправления, улицы или села. 

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