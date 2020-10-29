Лукашенко предложил создавать вооруженные народные дружины, чтобы "защитить свои дома"

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил усилить ответственность народных дружин в обеспечении безопасности и общественного порядка в стране, сообщает "Медуза".
Лукашенко считает, что хотя народные дружины существуют и сейчас, их работа во многом остается формальной. По его мнению народные дружины должны работать.
"Поэтому народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны.
Лукашенко призвал привлекать в народные дружины бывших военных.
Добровольная народная дружина (ДНД) - добровольная организация, которая оказывает помощь государственным правоохранительным органам в охране общественного порядка, охране государственной границы, на уровне предприятия, коллективного хозяйства, домоуправления, улицы или села.