SPKC: в Латвии делают столько же тестов на Covid-19, сколько в Италии, Франции и Финляндии

В течение семи дней с 23 по 29 октября в Латвии сделано 34 266 тестов, что на 14% больше, чем в период с 12 по 18 октября. В среднем за последнюю неделю делалось 4895 тестов в день.

Количество тестов составляет примерно 1800 на 100 000 населения, что соответствует объемам Италии, Франции, Финляндии и в два раза больше Эстонии. Такой объем тестирования дает достаточное представление о распространении инфекции.

За последние семь дней было выявлено 1437 случаев Covid-19, что почти на 60% больше, чем неделей ранее.