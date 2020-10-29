Чт, 29.10.2020
В Риге нет учебной модели, когда в одно и то же время часть класса учится очно, а часть на удаленке, потому что это создало бы чрезмерную нагрузку на учителей. Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту
Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту

Александр Лукашенко уволил главу МВД Беларуси

Александр Лукашенко

ФОТО: AP/Scanpix

Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева, сообщает "Медуза" со ссылкой на telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе Лукашенко.

Юрия Караева назначили помощником президента по Гродненской области.

Он возглавлял МВД Беларуси с июня 2019 года. Он руководил ведомством в том числе во время массовых протестов в Беларуси, которые начались в августе 2020 года после выборов президента страны.

Юрий Караев вместе с другими высокопоставленными сотрудниками МВД попали под санкции США, ЕС, Великобритании и Канады.

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