Александр Лукашенко уволил главу МВД Беларуси

Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева, сообщает "Медуза" со ссылкой на telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе Лукашенко.
Юрия Караева назначили помощником президента по Гродненской области.
Он возглавлял МВД Беларуси с июня 2019 года. Он руководил ведомством в том числе во время массовых протестов в Беларуси, которые начались в августе 2020 года после выборов президента страны.
Юрий Караев вместе с другими высокопоставленными сотрудниками МВД попали под санкции США, ЕС, Великобритании и Канады.