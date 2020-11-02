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Ухоженный мужчина излучает уверенность и производит приятное впечатление, внимание к себе вызывает уважение и у окружающих. Сейчас уходом за внешностью интересуется все более широкий круг мужчин – спортсмены, предприниматели, публичные лица, профессионалы, работающие в различных областях, которые каждый день общаются с людьми.

Привлекательное тело

Сфера ухода за внешностью мужчин отличается техническим размахом и достижением существенных результатов за короткое время. В качестве примера можно упомянуть получение более выразительного брюшного пресса за две недели с помощью всего лишь четырех процедур по полчаса на оборудовании для миостимуляции EMSculpt. С помощью электромагнитных технологий высокой интенсивности во время одной сессии мышцы сокращаются ~ 20000 раз, такого эффекта невозможно добиться даже во время самой интенсивной тренировки. Когда организм адаптируется к новому состоянию нагрузки, мышечная масса в конкретной зоне увеличивается в среднем на 16 %, а слой жира уменьшается в среднем на 19 %. Курс процедур EMSculpt – превосходный заключительный шаг для получения идеально скульптурированной фигуры и стимул для поддержания достигнутых результатов. Миостимуляция подходит для мужчин со сравнительно небольшим жировым слоем, а более выраженные жировые отложение возможно необратимо устранить с помощью криолиполиза Cooltech Define. В основе криолиполиза лежит воздействие холода на жировые клетки. Исследования доказали, что холод в первую очередь воздействует именно на жировые клетки – они уничтожаются, не затрагивая другие ткани. Во время криолиполиза жировая складка фиксируется в охлаждающем наконечнике, подогнанном к конкретной зоне тела, наконечник постепенно охлаждается до оптимальной температуры воздействия -100C, а жировые клетки, уничтоженные во время процедуры, постепенно выводятся из организма в результате процессов обмена веществ. В отличие от других клеток, жировые клетки не делятся и не восстанавливаются, и так – в течение одной до трех сессий – можно избавиться от 45 % жировых отложений. В отличие от откачивания жира криолиполиз не оставляет рубцов, не требуется анестезия и реабилитация, не нарушается привычный ритм жизни. К тому же похудение происходит незаметно.

Классическими ценностями можно считать водные процедуры – тонизирующий душ Шарко под высоким давлением, расслабляющий подводный массаж и закаливающий шотландский душ с меняющейся температурой воды. Водные процедуры одновременно дают бодрящий эффект и уменьшают ежедневное напряжение. Водные процедуры активируют метаболизм клеток, помогают вывести токсины, уменьшают отек, способствуют расщеплению жировых клеток, тонизируют кожу, улучшают кровообращение и стимулируют иммунитет.

Коррекция веса

Восстановить форму возможно, используя классические решения – помощь специалиста по питанию. Специалист по питанию в работе с клиентом основывается на точной диагностике обмена веществ и индивидуальном подходе, разрабатывая подходящий для каждого клиента и приятный план питания, без мучительных ограничений. План разрабатывается с включением продуктов, которые любит человек, без навязывания сложных рецептов. Наиболее важным этапом в диагностике обмена веществ является непрямая калориметрия – с помощью системы «Cosmed», которая в течение 15 минут позволяет проанализировать метаболизм клиента – его скорость, основной обмен веществ (ккал/сутки в состоянии покоя), соотношения потребления главных источников энергии (углеводы или жиры). План питания, разработанный на основании индивидуальных показателей с учетом привычек питания клиента и его ежедневной активности, будет гораздо более эффективным. После похудения или изменений питания (2-3 месяца) можно повторно провести исследование «Cosmed», чтобы убедиться в эффективности плана питания и его положительном влиянии на скорость метаболизма и процессы расщепления питательных веществ.

Все о волосах

Одна из наиболее заметных причин эстетического дискомфорта – отступление линии роста волос, которая может затронуть мужчину в любом возрасте. Хотя облысение часто передается по наследству, на него могут влиять и другие факторы – болезни, изменения гормонального фона, образ жизни. С выпадением волос можно бороться, используя различные решения – медикаментозное лечение, физиопроцедуры (лазерную терапию, массаж, дарсонвализацию), метод инъекций PRP и PRF, а также терапию стволовыми клетками. Именно поэтому о здоровье волос и кожи головы необходимо проконсультироваться с врачом-трихологом, который после тщательной диагностики определит индивидуальный план лечения.

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Говоря о распространенных, но деликатных эстетических проблемах мужчин, следует упомянуть чрезмерное оволосение тела. Слишком выраженное оволосение тела из признака мужественности становится мешающим фактором (например, на спине, в подмышках, на руках и т. д.), влияя как на внешний вид, так и на интимные отношения. Используя современные мощные и безопасные устройства для лазерной эпиляции (например, лазер «Soprano Titanium»), специалисты могут эффективно помочь клиенту с любым типом кожи и волос (за исключением седых волос). В течение пары сеансов благодаря воздействию лазера на фолликул волоска интенсивность оволосения существенно уменьшается, исключая риск воспаления и вросших волосков. После полноценного курса лазерной эпиляции поддерживающую процедуру необходимо делать всего несколько раз в год.

Здоровье и хорошее самочувствие ступней

Второй, еще более скрытый вопрос эстетики – здоровье и красота стоп. Активный, спортивный образ жизни и физическая нагрузка зачастую означают перегрузку стоп, механические травмы, гемангиомы, мозоли, потертости, вросшие ногти, а также ногтевой грибок, болезненные трещины на пятках, сдавления, деформацию большого пальца, потливость и сухую кожу. Такие проблемы надежнее и удобнее решать у подолога, который проведет подологическое обследование (проверку системы костей и суставов стопы, кровообращения, чувствительности и трофики мягких тканей) и оценку степени риска повреждения, уход за стопой и профилактическую работу. Специалист точнее посоветует, какую обувь и носки выбрать спортсменам, пояснит, почему на ногтях образуются синяки, что делать в случае чрезмерной потливости стоп, а также расскажет о средствах дезинфекции стоп/ногтей и современных методах дезинфекции обуви.

Забота о себе – это не роскошь, это необходимость современного ритма жизни. Клиники и предприятия группы «Veselības centrs 4» гарантируют эффективные, надежные и индивидуально подобранные для каждого клиента услуги эстетической медицины и ухода за внешностью. В ноябре во время месяца здоровья мужчин приглашаем воспользоваться выгодными предложениями и познакомиться с самыми современными эстетическими решениями для тела и лица!

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Предложение в силе с 2 ноября по 30 ноября 2020 года.