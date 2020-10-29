Триллер в Видземе: десять подростков на одной угнанной машине убегали от полиции

Вчера, 28 октября, в 19.00 Госполиция получила информацию об угоне автомобиля Toyota на территории какого-то здания в Наукшенском крае. Звонивший сообщил, что на машине передвигаются несколько несовершеннолетних подростков.

По словам Васкане, полиция заметила машину в Буртниекском крае, двигавшейся в сторону Валмиеры, но молодые люди, заметив издалека полицейскую машину, сразу начали убегать.

Полиция начала преследование и требовала остановить машину, но безуспешно, поскольку молодые люди продолжали уезжать. В полицию поступила информация, что в угнанном автомобиле находились десять несовершеннолетних.

Во время побега водитель повредил не менее трех автомобилей, но никто не пострадал. 3

После долгого преследования машину остановили. Полиция выяснила, что за рулем угнанного автомобиля находился молодой человек 2004 года рождения. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.