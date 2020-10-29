Чт, 29.10.2020
Если вы плохо себя чувствуете, ни в коем случае не следует идти в лабораторию для сдачи анализа на антитела. Следует проводить тест на Covid-19, а не на антитела. Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija

В Турции умер российский турист с Covid-19

ФОТО: pixabay.com

В Турции, городе Анталья умер турист из России, у которого выявили заражение Covid-19. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на ТАСС.

В консульстве сообщили, что местные власти совместно со страховой компанией предпринимают необходимые шаги для репатриации тела погибшего, сказали в консульстве.

Ранее российские СМИ сообщили о смерти 60-летнего туриста из России. Мужчина приехал на отдых в Турцию с женой в конце сентября. Коронавирус у него диагностировали спустя неделю. Мужчину госпитализировали, а 7 октября перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

По последним данным, в Турции выявлено 368,5 тысячи случаев заражения Covid-19, умерли 10 027 человек.

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