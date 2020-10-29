В Турции умер российский турист с Covid-19

В Турции, городе Анталья умер турист из России, у которого выявили заражение Covid-19. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на ТАСС.
В консульстве сообщили, что местные власти совместно со страховой компанией предпринимают необходимые шаги для репатриации тела погибшего, сказали в консульстве.
Ранее российские СМИ сообщили о смерти 60-летнего туриста из России. Мужчина приехал на отдых в Турцию с женой в конце сентября. Коронавирус у него диагностировали спустя неделю. Мужчину госпитализировали, а 7 октября перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
По последним данным, в Турции выявлено 368,5 тысячи случаев заражения Covid-19, умерли 10 027 человек.