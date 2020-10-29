Чт, 29.10.2020
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В ответ на протесты студентов: Лукашенко угрожает не признавать в Беларуси дипломы зарубежных вузов

ФОТО: EPA/Scanpix

Александр Лукашенко поручил правительству Беларуси принять шаги, чтобы в республике не признавали дипломы зарубежных вузов. Об этом Лукашенко сообщил, когда комментировал протесты белорусских студентов, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Белта".

"Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут, - сказал Лукашенко. - Если они думают там учиться, им там мозги промоют (…) нам их подкинут как пятую колонну. Этого не будет".

По мнению Лукашенко, недовольных студентов мало: "10-15 человек", а "остальные нормальные люди".

Ранее сообщалось, что 27 октября Лукашенко потребовал отчислять из вузов студентов, которые выходят на митинги. 26 октября в республике началась общенациональная забастовка, к которой присоединились в том числе вузы.

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