В ответ на протесты студентов: Лукашенко угрожает не признавать в Беларуси дипломы зарубежных вузов

"Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут, - сказал Лукашенко. - Если они думают там учиться, им там мозги промоют (…) нам их подкинут как пятую колонну. Этого не будет".