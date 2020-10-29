Чт, 29.10.2020
Юристы говорят, что в "оранжевой" фазе ограничений может быть недостаточно. В какой-то момент, очевидно, придется вернуться к чрезвычайной ситуации. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Беларусь закрыла границу для легкового и пассажирского транспорта

ФОТО: EPA/Scanpix

В четверг во второй половине дня, 29 октября, Беларусь закрыла границу с Литвой, Украиной и Латвией и Польшей для легкового и пассажирского транспорта, мотивируя это требованиями безопасности из-за распространения коронавируса.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины",- прокомментировали в Госпогранкомитете Беларуси.

Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

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