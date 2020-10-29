Беларусь закрыла границу для легкового и пассажирского транспорта

В четверг во второй половине дня, 29 октября, Беларусь закрыла границу с Литвой, Украиной и Латвией и Польшей для легкового и пассажирского транспорта, мотивируя это требованиями безопасности из-за распространения коронавируса.
"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины",- прокомментировали в Госпогранкомитете Беларуси.
Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
Пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.