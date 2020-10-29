Перевощиков: Были случаи, когда врачи с симптомами Covid-19 продолжали работать

Были случаи, когда медицинские работники с симптомами Covid-19 продолжали выполнять свои обязанности, сообщил на пресс-конференции в четверг, 29 октября, Юрий Перевощиков, директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
из них 19 - врачи, 54 - медсестры, 4 - фельдшеры и 17 - фельдшеры. Еще 22 человека - это сотрудники, не принимающие непосредственного участия в уходе за пациентами.
Перевощиков сообщил, что не все представители отрасли заражены новым коронавирусом в медицинских учреждениях.
"Обычные медицинские работники также являются частью нашего общества, и в некоторых случаях они заражаются дома, а в некоторых случаях где-то еще", - сказал эпидемиолог.
По словам Перевощикова, были случаи, когда, несмотря на симптомы, похожие Covid-19, медперсонал продолжал выполнять свои обязанности, что нежелательно. "Это должны соблюдать все: если есть симптомы, указывающие на Covid-19, респираторную инфекцию, не нужно быть героем, не надо идти на работу! Это защитит наших коллег от распространения инфекции", - сказал специалист.
Они заразились Covid-19 во время лечения. Перевощиков призвал врачей сделать все возможное, чтобы это количество оставалось низким, не позволяя инфекция распространяться среди пациентов.