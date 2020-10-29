Перевощиков: Были случаи, когда врачи с симптомами Covid-19 продолжали работать

За последние семь дней у 116 медицинских работников был диагностирован Covid-19,

из них 19 - врачи, 54 - медсестры, 4 - фельдшеры и 17 - фельдшеры. Еще 22 человека - это сотрудники, не принимающие непосредственного участия в уходе за пациентами.

Перевощиков сообщил, что не все представители отрасли заражены новым коронавирусом в медицинских учреждениях.

"Обычные медицинские работники также являются частью нашего общества, и в некоторых случаях они заражаются дома, а в некоторых случаях где-то еще", - сказал эпидемиолог.

По словам Перевощикова, были случаи, когда, несмотря на симптомы, похожие Covid-19, медперсонал продолжал выполнять свои обязанности, что нежелательно. "Это должны соблюдать все: если есть симптомы, указывающие на Covid-19, респираторную инфекцию, не нужно быть героем, не надо идти на работу! Это защитит наших коллег от распространения инфекции", - сказал специалист.

Количество заболевших в медицинских учреждениях на прошлой неделе было небольшое- их было десять.