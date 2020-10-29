Чт, 29.10.2020
Каждый должен действовать по простому принципу: работа, дом свежий воздух. Ограничим контакты за пределами этих мест, не допустим распространения Covid-19! Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Перевощиков: Были случаи, когда врачи с симптомами Covid-19 продолжали работать

ФОТО: Reuters/ScanPix

Были случаи, когда медицинские работники с симптомами Covid-19 продолжали выполнять свои обязанности, сообщил на пресс-конференции в четверг, 29 октября, Юрий Перевощиков, директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

За последние семь дней у 116 медицинских работников был диагностирован Covid-19,

из них 19 - врачи, 54 - медсестры, 4 - фельдшеры и 17 - фельдшеры. Еще 22 человека - это сотрудники, не принимающие непосредственного участия в уходе за пациентами.

Перевощиков сообщил, что не все представители отрасли заражены новым коронавирусом в медицинских учреждениях.

"Обычные медицинские работники также являются частью нашего общества, и в некоторых случаях они заражаются дома, а в некоторых случаях где-то еще", - сказал эпидемиолог.

По словам Перевощикова, были случаи, когда, несмотря на симптомы, похожие Covid-19, медперсонал продолжал выполнять свои обязанности, что нежелательно. "Это должны соблюдать все: если есть симптомы, указывающие на Covid-19, респираторную инфекцию, не нужно быть героем, не надо идти на работу! Это защитит наших коллег от распространения инфекции", - сказал специалист.

Количество заболевших в медицинских учреждениях на прошлой неделе было небольшое- их было десять.

Они заразились Covid-19 во время лечения. Перевощиков призвал врачей сделать все возможное, чтобы это количество оставалось низким, не позволяя инфекция распространяться среди пациентов.

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