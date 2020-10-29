В 71-й Рижской средней школе вспышка Covid-19. Директор ходил на работу больным

Латвийское телевидение (LTV) сообщает, что начато расследование действий директора Рижской средней школы № 71 Андрея Рыжикова, когда тот пошел на работу и, возможно, вызвал вспышку Covid-19 в школе. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), Covid-19 в настоящее время диагностирован у восьми сотрудников и учителей Рижской средней школы №71.

Аноним сообщил LTV, что с 12 по 16 октября в школу приезжал директор с симптомами Covid-19. У него был насморк, жар, кашель, "плохое самочувствие". Во время осенних каникул Рыжиков наконец сделал тест на Covid-19, и болезнь была выявлена. Анонимный сотрудник выразил возмущение как тем, что Рыжиков заболел и ходил на работу, так и тем, что он не пытался сообщить о своем заболевании своим коллегам, которые только узнали от SPKC о необходимости проверки и осторожности.

Учитывая распространение Covid-19 в 71-й Рижской средней школе, ученики продолжат обучение дистанционно. Персонал школы и учителя попросили директора предоставить всем хотя бы анализ слюны, но директор школы отклонил запрос. В настоящее время сотрудники школы и учителя сами подают заявки на тестирование на Covid-19.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы проверяет эти подозрения.

В департаменте агентству LETA сообщили, что ситуация выясняется, но сути нарушений не раскрыли.

Завтра в 10.30 самоуправление объявило удаленную пресс-конференцию, в которой примут участие Стакис и директор департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш.