Возможно, в 71-й Рижской средней школе нарушались требования эпидемиологической безопасности, информировал мэр Риги Мартиньш Стакис.
Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы проверяет эти подозрения.
В департаменте агентству LETA сообщили, что ситуация выясняется, но сути нарушений не раскрыли.
Завтра в 10.30 самоуправление объявило удаленную пресс-конференцию, в которой примут участие Стакис и директор департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш.
С директором школы Андреем Рыжиковым агентству LETA связаться не удалось.