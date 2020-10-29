Чт, 29.10.2020
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  • Возможно, в 71-й Рижской средней школе нарушались требования эпидемиологической безопасности

Возможно, в 71-й Рижской средней школе нарушались требования эпидемиологической безопасности

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Возможно, в 71-й Рижской средней школе нарушались требования эпидемиологической безопасности, информировал мэр Риги Мартиньш Стакис.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы проверяет эти подозрения.

В департаменте агентству LETA сообщили, что ситуация выясняется, но сути нарушений не раскрыли.

Завтра в 10.30 самоуправление объявило удаленную пресс-конференцию, в которой примут участие Стакис и директор департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш.

С директором школы Андреем Рыжиковым агентству LETA связаться не удалось.

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