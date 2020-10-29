TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Граждан Беларуси не пускают в страну. Об этом пишут в соцсетях. Но официальной информации о закрытии границ пока нет.
- В России - рекордный прирост заболевших и умерших от коронавируса.
- Вооруженное нападение на католический храм в Ницце. Трое погибли.
В России - рекордный прирост заболевших и умерших от коронавируса
По данным на утро 29 октября, в России выявили 17 717 новых случаев заражения коронавирусом – это очередной рекордный суточный прирост по стране. Предыдущий рекорд зарегистрировали 26 октября – тогда выявили 17 347 заболевших.
В оперативном штабе сообщили, что больше всего новых заражений зафиксировано в Москве – 4906, Санкт-Петербурге – 758, Московской области – 514. Меньше всего в Ненецком автономном округе – 18 случаев, Чечне – 11 и Чукотском автономном округе – 6.
Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в России заболели 1 581 693 человека, умерли – 27 301 человек. За последние сутки умерли 366 человек – это новый рекорд по числу умерших за сутки. Предыдущий рекорд зафиксировали накануне – 346 человек.
Роспотребнадзор с 27 октября обязал жителей России носить защитные маски в местах массового скопления людей, в транспорте, на парковках и в лифтах. С 28 октября действует запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и на работу общепита с 23:00 до 6:00.
Новые ограничения ввели, чтобы снизить риски распространения коронавируса в России "в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом".
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 29.10.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.