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Граждан Беларуси не пускают в страну. Об этом пишут в соцсетях. Но официальной информации о закрытии границ пока нет.

В России - рекордный прирост заболевших и умерших от коронавируса.

Вооруженное нападение на католический храм в Ницце. Трое погибли.

В России - рекордный прирост заболевших и умерших от коронавируса

По данным на утро 29 октября, в России выявили 17 717 новых случаев заражения коронавирусом – это очередной рекордный суточный прирост по стране. Предыдущий рекорд зарегистрировали 26 октября – тогда выявили 17 347 заболевших.

В оперативном штабе сообщили, что больше всего новых заражений зафиксировано в Москве – 4906, Санкт-Петербурге – 758, Московской области – 514. Меньше всего в Ненецком автономном округе – 18 случаев, Чечне – 11 и Чукотском автономном округе – 6.

Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в России заболели 1 581 693 человека, умерли – 27 301 человек. За последние сутки умерли 366 человек – это новый рекорд по числу умерших за сутки. Предыдущий рекорд зафиксировали накануне – 346 человек.

Роспотребнадзор с 27 октября обязал жителей России носить защитные маски в местах массового скопления людей, в транспорте, на парковках и в лифтах. С 28 октября действует запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и на работу общепита с 23:00 до 6:00.

Новые ограничения ввели, чтобы снизить риски распространения коронавируса в России "в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом".

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Видео: ГЛАВНОЕ | 29.10.2020