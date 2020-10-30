Вступили в силу новые ограничения: на частных мероприятиях не более 10 человек, на публичных - не более 300

С сегодняшнего дня на частных мероприятиях сможет собираться не более 10 человек, на публичных - не более 300, предусматривает решение правительства.
Новые нормы относятся к мероприятиям как на открытом воздухе, так и внутри помещений. До сих пор в местах публичных мероприятий и хозяйственных услуг в помещениях могли собираться до 300 человек, на воздухе - до 1000.
Как подчеркнули в Министерстве здравоохранения, в условиях стремительного распространения Covid-19 нужно оценить необходимость проведения мероприятий, где собираются люди из разных "социальных пузырей".
Люди на публичных мероприятиях должны быть в масках, на фиксированных сидячих местах, а помещение не может быть заполнено более чем на 50%.