Вступили в силу новые ограничения: на частных мероприятиях не более 10 человек, на публичных - не более 300

Новые нормы относятся к мероприятиям как на открытом воздухе, так и внутри помещений. До сих пор в местах публичных мероприятий и хозяйственных услуг в помещениях могли собираться до 300 человек, на воздухе - до 1000.

Как подчеркнули в Министерстве здравоохранения, в условиях стремительного распространения Covid-19 нужно оценить необходимость проведения мероприятий, где собираются люди из разных "социальных пузырей".