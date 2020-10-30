В Старой Риге водитель сбил троих человек и получил штраф в размере 50 евро

Столкновение произошло на относительно небольшой скорости, так как автомобиль Volvo делал разворот, но молодая женщина из этой компании оказалась лежащей на брусчатке Старой Риги.

"Ближайший полицейский, который находился прямо в помещении Рижской думы сразу поспешил на место происшествия и начал выяснять обстоятельства, а также вызвал Дорожную полицию и врачей", - рассказал передаче Degpunktā представитель Рижской городской полиции Томс Садовскис.

Выяснилось, что водитель Volvo был гражданином Индии. Он объяснил, что просто не заметил пешеходов. Также не было доказательств того, что он находился под воздействием алкоголя или других веществ.

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Вскоре на место прибыла бригада медиков, и двое из трех человек были осмотрены врачами. Хотя врачи хотели госпитализировать одну из молодых девушек, она отказалась. Это обстоятельство спасло водителя Volvo от более серьезных последствий, так как дорожная полиция решила рассмотреть дело на месте.

"В этом случае, когда лица не пострадали и отказались от медицинской помощи, инспектор Дорожной полиции решил рассмотреть административный процесс на месте и наложил на водителя штраф в размере 50 евро в соответствии с ч.2 ст. 53 Закона о дорожном движении. Если бы пострадавшие получили хотя бы минимальные телесные повреждения, было бы возбуждено уголовное дело", - объясняет Хелмутс Сташко, командир батальона дорожной полиции VP RRP.

В заключение отметим, что с наступлением темного сезона все больше и больше пешеходов становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий, так как их сложно увидеть при слабом освещении. По этой причине пешеходам необходимо помнить о своей безопасности.