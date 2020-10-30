Илмарс Брицис станет главным тренером сборной Латвии по биатлону

50-летний Брицис сменит на посту главного тренера латвийской сборной по биатлону Мариса Чакарса, который теперь будет тренировать юниорскую команду. С самыми талантливыми латвийскими юниорами он уже отработал весь подготовительный этап.

Ожидаемая борьба за Кубок мира начнётся в конце ноября - первые два этапа пройдут в финском городе Контиолахти.

"Состав латвийской команды на Кубок мира уже известен, но там же рядом будет и команда IBU, чтобы в случае необходимости можно было провести замены в составе. Позавчера изменились все планы, так как планировали отправиться в тренировочный лагерь в Норвегию, но эта страна включила Латвию в "красный список" [из-за Covid-19], так что пришлось отправиться в Швецию", - рассказал Упениекс.

Брицис сейчас находится в Италии, где работает с лучшей латвийский биатлонисткой Байбой Бендикой. Их сотрудничество продолжится несмотря на то, что Брицис теперь будет тренировать латвийскую сборную.

Кубок Мира сезона-2020/2021 будет состоять из 10 этапов в семи странах. Сезон продлится с 27 ноября до 21 марта.