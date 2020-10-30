Вспышка Covid-19 в больнице им. Страдиня: 47 сотрудников заразились или являются контактными лицами

47 сотрудников Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня заразились или получили статус контактного лица, связанного с Covid-19, сообщил в интервью Латвийскому радио председатель правления больницы Ринальдс Муциньш.
Муциньш признал, что у 17 из них был диагностирован Covid-19, а 30 медработников являются контактными лицами. "Сейчас мы справляемся с этой ситуацией. Конечно, если количество больных врачей и их контактных лиц увеличится, то это будет определенная проблема", - добавил Муциньш.
Однако на вопрос, что это за показатель, когда ситуацию с Covid-19 в больнице можно считать неконтролируемой, Муциньш ответил, что это точно будет ситуация, когда заболевшие будут сосредоточены в определенных структурных подразделениях или рассредоточены.
"В настоящее время в больнице сложилась ситуация, когда пациенты рассредоточены, что не ставит под угрозу работу какого-либо отдельного отделения. Однако, если вспышка будет обнаружена в одном отделении, это станет большой проблемой, но мы сделаем все возможное, чтобы не пострадали интересы пациентов", - сказал Муциньш.
На вопрос, достаточно ли в больнице средств индивидуальной защиты, Муциньш ответил, что в настоящее время их достаточно и есть резервы, но добавил, что растет заболеваемость Covid-19 за пределами Латвии, это увеличивает спрос на средства защиты, что вызывает обеспокоенность и уменьшает возможности быстро пополнять запасы.