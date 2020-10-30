Вспышка Covid-19 в больнице им. Страдиня: 47 сотрудников заразились или являются контактными лицами

Муциньш признал, что у 17 из них был диагностирован Covid-19, а 30 медработников являются контактными лицами. "Сейчас мы справляемся с этой ситуацией. Конечно, если количество больных врачей и их контактных лиц увеличится, то это будет определенная проблема", - добавил Муциньш.

Однако на вопрос, что это за показатель, когда ситуацию с Covid-19 в больнице можно считать неконтролируемой, Муциньш ответил, что это точно будет ситуация, когда заболевшие будут сосредоточены в определенных структурных подразделениях или рассредоточены.

"В настоящее время в больнице сложилась ситуация, когда пациенты рассредоточены, что не ставит под угрозу работу какого-либо отдельного отделения. Однако, если вспышка будет обнаружена в одном отделении, это станет большой проблемой, но мы сделаем все возможное, чтобы не пострадали интересы пациентов", - сказал Муциньш.