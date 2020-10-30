В Татарстане застрелили подростка: он напал на полицейского и пытался поджечь участок

В ночь на 30 октября в городе Кукмор, в Татарстане, 16-летний подросток пытался поджечь здание районного отдела полиции с помощью "коктейля Молотова", а затем нанес не менее трех ударов ножом сотруднику полиции. Нападавший был застрелен. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает "Медуза".
Другой полицейский, который находился на месте преступления, сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем открыл огонь на поражение, заявили в Следственном комитете. В результате полученных ранений подросток скончался до приезда медиков.
Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что злоумышленник был родом из Башкирии и состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму.
В МВД рассказали, что пострадавший полицейский госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.