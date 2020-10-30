Пт, 30.10.2020
Если вы плохо себя чувствуете, ни в коем случае не следует идти в лабораторию для сдачи анализа на антитела. Следует проводить тест на Covid-19, а не на антитела. Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija

Covid-19 заболел сотрудник Сейма, проводится тестирование контактных лиц

Иллюстративное фото

ФОТО: SIPA/Scanpix

После того, как у одного из сотрудников Сейма выявлен Covid-19, начато тестирование контактных лиц, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.

Коронавирусом заболел один из работников юридической комиссии. Факт заражения был подтвержден 29 октября, и пока это единственный инфицированный в Сейме.

В пресс-службе сообщили, что проведена дезинфекция помещений, где находился заболевший сотрудник. Сейм продолжит сотрудничество с Центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы выяснить и устранить риски дальнейшего распространения инфекции.

Заседания парламента и комиссий в настоящее время проходят удаленно.

Как сообщили в Новой консервативной партии, на самоизоляции находятся работавшие в юридической комиссии представители этой партии Юрис Юрашс и Янис Бутанс.

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