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Пандемия коронавируса вызвала панические настроения у инвесторов во всем мире. И речь идет не только о состоятельных людях, но и об обычных гражданах, которые откладывали свободные деньги в качестве пенсионных накоплений, для каких-то значительных покупок или просто "на черный день".

Правительства многих государств тратит миллиарды долларов и евро на поддержку своей экономики. Так, например в США в марте 2020 года президент Трамп принял решение о выделении на эти цели 2 ТРИЛЛИОНОВ долларов США, а в октябре эти средства уже закончились и сейчас на повестке Конгресса законопроект о выделении дополнительных 2 триллионов долларов - итого 4 ТРИЛЛИОНА. 3,3 триллиона евро выделили страны Евросоюза на поддержку экономики ЕС в апреле этого года, и очевидно, что вторая волна пандемии вынудит выделить примерно еще столько же денег до конца года.

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Только вдумайтесь в масштабы финансирования - речь идет о триллионах долларов и евро, которые будут вброшены на рынок. Что самое неприятное - это деньги "ниоткуда", которые будут просто дополнительно напечатаны ФРС и Европейским Центробанком, чтобы не вызвать глобальный кризис и цепь банкротств системообразующих отраслей экономики, таких как туризм, авиация, пассажирский транспорт, гостиничный и шоу-бизнес и десятки других отраслей, пострадавших от COVID-19 больше других. Это значит, что если пандемию не остановят в ближайшее время, главные мировые валюты неизбежно начнут дешеветь из-за из переизбытка. Держать все свои накопления в бумажных деньгах или на банковских счетах становится очень опасно. Инвестиционные брокеры предлагают инвестировать деньги в ценные бумаги. В качестве примера приводятся данные роста стоимости акций Apple - +62% за год, Tesla - +400% за год, Amazon - +90%, неплохо, правда ?

Но, есть одно большое НО. На рынке ценных бумаг существует такой термин - P/E ratio или коэффициент P/E (price to earning) цена/прибыль. В целом, коэффициент цена / прибыль указывает количество лет, за которые окупятся акции. Например, если коэффициент равен 20, то окупаемость 20 лет. Если P/E 2 – то окупаемость 2 года. Так вот коэффициент P/E для Apple составляет 33, для Amazon - 118, для Tesla 1106. Выходит, что для того, чтобы оправдать свою стоимость Apple должна приносить прибыль на текущем уровне 33 года, Amazon - 118 лет, а Tesla, которая вышла в ноль только в этому году и вовсе 1106 лет. Вы действительно верите, что так и будет ?

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Да и готовы ли Вы активно следить за биржевыми котировками, открывать специальные инвестиционные счета и платить комиссии брокерам ? Ну и что делать, спросите Вы ? Вложить деньги в покупку недвижимости ? Как вариант... Но, любая, самая захудалая, мало-мальски ликвидная квартира обойдется Вам, даже в наши непростые времена, пару десятков тысяч евро. При этом, не стоит забывать, что нужно регулярно оплачивать счета за обслуживание и коммунальные услуги, а также налог на недвижимость и землю. Сдача недвижимости в аренду дело непростое и тоже требует затрат времени и нервов. Вот и выходит, что самый простой и надежный способ сохранения денег - это покупка инвестиционных металлов и монет. Первые золотые украшения были обнаружены при раскопках гробницы царицы Зер из шумерской цивилизации и в Древнем Египте, происхождение этих украшений датируется 3-м тысячелетием до нашей эры, а археологи считают, что золото начали добывать и вовсе 5000 лет до нашей эры. Никакие денежные знаки, ценные бумаги или объекты недвижимости не могут похвастаться такой историей. При этом за год золото также выросло в цене на 17%, а за последние три года и вовсе на 46%, что для древнейшего актива в мире очень и очень достойно. Золото - очень тяжелый металл, не подверженный коррозии, занимает очень мало места и дорого стоит. Его всегда можно спрятать в укромный уголок и поменять на деньги или другие ценности при любой власти в любое время. Еще никогда инвестировать в золотые, серебряные слитки или монеты в Латвии нельзя было так просто и по таким выгодным ценам как сейчас.

Финансовая компания Money Express в сотрудничестве с крупнейшей в Балтии платежной системой Paysera LT (более 500 000 клиентов в 180 странах мира) предлагают возможность купить инвестиционные продукты в Латвии.

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