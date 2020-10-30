Пт, 30.10.2020
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Тестирование выявило три случая заражения Covid-19 в муниципальных учреждениях Екабпилса

Иллюстративное фото

ФОТО: SYSPEO/SIPA/scanpix

Проведенное в начале недели широкое тестирование позволило выявить три случая Covid-19 в муниципальных учреждениях Екабпилса, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Проведено 600 тестов на Covid-19 по слюне, в том числе в Екабпилсской государственной гимназии, двух средних школах, музыкальной и спортивной школах, социальной службе и полиции самоуправления. 

У трех людей тесты выявили присутствие вируса. Их состояние здоровья удовлетворительное, люди находятся на самоизоляции. Два класса в группе 1-6-х классов переведены на удаленную учебу.

По мнению исполнительного директора самоуправления Гунтара Гогулиса, небольшой удельный вес положительных тестов оправдывает введенные в городе ограничительные меры. Отменены командировки, спортивные соревнования.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Екабпилсе сейчас 48 случаев коронавируса. Источником заражения стала Абельская основная школа в Екабпилсском крае.

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