Тестирование выявило три случая заражения Covid-19 в муниципальных учреждениях Екабпилса

Проведено 600 тестов на Covid-19 по слюне, в том числе в Екабпилсской государственной гимназии, двух средних школах, музыкальной и спортивной школах, социальной службе и полиции самоуправления.

У трех людей тесты выявили присутствие вируса. Их состояние здоровья удовлетворительное, люди находятся на самоизоляции. Два класса в группе 1-6-х классов переведены на удаленную учебу.

По мнению исполнительного директора самоуправления Гунтара Гогулиса, небольшой удельный вес положительных тестов оправдывает введенные в городе ограничительные меры. Отменены командировки, спортивные соревнования.