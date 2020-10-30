Рижская дума планирует разрешить работу уличных кафе и зимой

Политик призвал предпринимателей, у которых есть желание продолжить обслуживание летних террас, оставить их на зимний сезон.

Председатель Рижской думы сослался на эпидемиологов, которые утверждают, что заражение Covid-19 в помещениях более вероятно, чем на улице.

"Мы планируем способствовать тому, чтобы рижане и гости города находились на открытом воздухе, а также поддержать пострадавшую от кризиса индустрию общественного питания. На свежем воздухе лучше", - сказал Стакис.

11 ноября на заседании Рижская дума должна принять решение о продлении срока использования террас до начала будущего сезона.