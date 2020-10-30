Пт, 30.10.2020
Делайте то, что нравится - результат будет! Яна Медова, блогер
Яна Медова, блогер

Рижская дума планирует разрешить работу уличных кафе и зимой

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Столичные бары и кафе смогут пользоваться внешними террасами на протяжении всего года, а не только летом, сообщил сегодня на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис.

Политик призвал предпринимателей, у которых есть желание продолжить обслуживание летних террас, оставить их на зимний сезон.

Председатель Рижской думы сослался на эпидемиологов, которые утверждают, что заражение Covid-19 в помещениях более вероятно, чем на улице.

"Мы планируем способствовать тому, чтобы рижане и гости города находились на открытом воздухе, а также поддержать пострадавшую от кризиса индустрию общественного питания. На свежем воздухе лучше", - сказал Стакис.

11 ноября на заседании Рижская дума должна принять решение о продлении срока использования террас до начала будущего сезона.

Прежние требования предусматривали демонтаж летних террас до 31 октября.

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