Зафиксированы несколько случаев несоблюдения самоизоляции: люди ходили в гости и гуляли без масок

Во вторник, 27 октября, должностные лица Тукумского участка возбудили дело об административном правонарушении по делу, когда мужчина, который до 27 октября должен был находиться в самоизоляции, а 23 октября его не оказалось на месте жительства, он уехал к подруге в другой район.

Также 27 октября сотрудники Айзкрауклеского края начали административный процесс по делу о правонарушении, когда 26 октября мужчина, приехав из-за границы, уже на следующий день направился в общественное место, не надев маску для рта и носа.

В среду, 28 октября, в Екабпилсском крае VP также начала административный процесс по делу о правонарушении за несоблюдение правил самоизоляции. Мужчина, въехавший в Латвию 25 октября, через два дня пошел в общественное место без маски для рта и носа.

В свою очередь, 27 октября в Тукумском крае было возбуждено два дела об административных правонарушениях в отношении мужчины и женщины, которые после возвращения из-за границы не находились по указанному ими адресу самоизоляции, а остались в другом районе, не известив об этом сотрудника полиции.