Зафиксированы несколько случаев несоблюдения самоизоляции: люди ходили в гости и гуляли без масок

За два дня на этой неделе правоохранители в Земгале выявили несколько случаев нарушения мер эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19, сообщила представитель Государственной полиции (VP) администрации Земгальского региона Даце Калниня.
Во вторник, 27 октября, должностные лица Тукумского участка возбудили дело об административном правонарушении по делу, когда мужчина, который до 27 октября должен был находиться в самоизоляции, а 23 октября его не оказалось на месте жительства, он уехал к подруге в другой район.
Также 27 октября сотрудники Айзкрауклеского края начали административный процесс по делу о правонарушении, когда 26 октября мужчина, приехав из-за границы, уже на следующий день направился в общественное место, не надев маску для рта и носа.
В среду, 28 октября, в Екабпилсском крае VP также начала административный процесс по делу о правонарушении за несоблюдение правил самоизоляции. Мужчина, въехавший в Латвию 25 октября, через два дня пошел в общественное место без маски для рта и носа.
В свою очередь, 27 октября в Тукумском крае было возбуждено два дела об административных правонарушениях в отношении мужчины и женщины, которые после возвращения из-за границы не находились по указанному ими адресу самоизоляции, а остались в другом районе, не известив об этом сотрудника полиции.
В соответствии с ст. 50 Закона об управлении распространения инфекции Covid-19 на физическое лицо налагается штраф в размере от двух до 400 штрафных единиц, что соответствует от 10 до 2000 евро за несоблюдение ограничений изоляции, самоизоляции, карантина или домашнего карантина или ограничений на собрания, а также на юридическое лицо от 28 до 1000 штрафных единиц, что соответствует 140-5000 евро.