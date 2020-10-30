Директор 71-й Рижской средней школы приходил на работу с Covid-19. Ему грозит отстранение от должности

Он сообщил, что сейчас ведется проверка фактов и, если нарушения подтвердятся, будет решаться вопрос об отстранении директора.

По первоначальной информации, Рыжиков перед каникулами 14 октября вел урок в седьмом классе. Он почувствовал себя плохо и обратился к врачу, следующие дни работал удаленно, затем взял больничный. 21 октября у директора был подтвержден Covid-19.

Возможно, Рыжиков перед тем, как побывать у врача, ходил больным на работу. На данный момент Covid-19 выявлен у десяти учителей и работников школы. Детей инфекция не коснулась, так как были каникулы.

По словам Крастиньша, в данной ситуации есть два момента - организация труда и эпидемиологическая безопасность. Руководитель учебного заведения, который должен подавать пример другим, вел себя безответственно, что вызывает сомнения в его компетентности.

Мэр Риги Мартиньш Стакис на пресс-конференции выразил благодарность всем руководителям и работникам школ, которые соблюдают нормы безопасности. Таких школ большинство.