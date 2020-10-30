Хабиб Нурмагомедов назвал Макрона тварью и обратился к мусульманам

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте, и вы это увидите.

Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными", - написал Нурмагомедов в своём Instagram, прикрепив фото Макрона с наложенным на него отпечатком ботинка.

"Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения", - добавил спортсмен.

Напомним, 16 октября чеченский радикал на улице в пригороде Парижа обезглавил французского учителя истории Самюэля Пати, поскольку тот продемонстрировал на посвящённом свободе слова уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.