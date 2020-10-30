Хабиб Нурмагомедов назвал Макрона тварью и обратился к мусульманам

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своём Instagram назвал президента Франции Эммануэля Макрона тварью и обратился к мусульманам.
"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте, и вы это увидите.
Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными", - написал Нурмагомедов в своём Instagram, прикрепив фото Макрона с наложенным на него отпечатком ботинка.
"Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения", - добавил спортсмен.
Напомним, 16 октября чеченский радикал на улице в пригороде Парижа обезглавил французского учителя истории Самюэля Пати, поскольку тот продемонстрировал на посвящённом свободе слова уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.
29 октября во Франции произошло несколько вооруженных нападений. Атаки последовали после речи Макрона, в которой тот обличал "кризис ислама" и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество.