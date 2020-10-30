Пт, 30.10.2020
Делайте то, что нравится - результат будет! Яна Медова, блогер
Яна Медова, блогер

Covid-19 в Сейме: депутатов призывают сдать тесты

Сейм

ФОТО: Ieva Ābele, Saeima

Covid-19 могут быть заражены еще несколько сотрудников Сейма, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

На этой неделе стало известно о случае заражения в юридической комиссии Сейма. По неофициальной информации, Covid-19 затронул также комиссию по делам государственного управления и самоуправлений. Среди депутатов зараженных нет, но они есть среди консультантов.

В пресс-службе Сейма подтвердили, что в парламенте выявлены новые случаи заболевания Covid-19. В связи с этим в сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний расширено тестирование работающих в парламенте, чтобы предотвратить распространение вируса.

В число тестируемых входят и депутаты, и работники Сейма, в первую очередь тестируются контактные лица заболевших.

Руководитель комиссии Сейма по народному хозяйству Ральф Немиро допускает, что риску инфицирования подвергалась и руководимая им комиссия. Комиссия работает в смешанном очно-удаленном режиме, но в середине октября на заседании побывали все депутаты.

Ни сам Немиро, ни депутаты комиссии пока не делали тесты на Covid-19. Пока что тестируются консультанты, работа которых в основном была очной.

Депутатов Сейма просят как можно скорее сделать тесты на коронавирус. Администрация парламента сообщила, что протестироваться должны те, кто посещал здание Сейма после 15 октября.

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