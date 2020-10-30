За девять месяцев в бюджетах самоуправлений образовался профицит в размере 111,1 млн евро

За девять месяцев доходы и расходы консолидированного бюджета самоуправлений уменьшились в равной мере - на 2,6%, что обеспечило профицит в размере 111,1 млн евро, сообщили в Минфине.
Как указали в министерстве, перевыполнение плана поступлений подоходного налога с населения (ПНН) в начале года, еще до начала пандемии Covid-19, способствовало большому профициту бюджета самоуправлений, хотя с марта он и уменьшился.
За девять месяцев поступления в консолидированный бюджет самоуправлений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 54,5 млн евро (2,6%) до 2,079 млрд евро. В основном это было обусловлено сокращением поступлений ПНН на 37,1 млн евро (3,4%).
Также уменьшению способствовало сокращение поступлений налога на недвижимость на 8,3 млн евро (4,4%). Это объясняется возможностью отложить уплату налога в 2020 году, что является одной из мер поддержки в условиях Covid-19.
Расходы бюджетов самоуправлений за девять месяцев этого года сократились на 52,1 млн евро (2,6%). Как указывает Минфин, в основном это было обусловлено уменьшением капитальных расходов на 62,8 млн евро (14,1%), в том числе капитальные расходы для реализации проектов с софинансированием из фондов ЕС уменьшились на 10,8 млн евро, а для реализации основных функций самоуправлений - на 52,1 млн евро.