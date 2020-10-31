Нурмагомедов вернётся? Тренер разъясняет решение бойца завершить карьеру

Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи во втором раунде не смог сдержать эмоций в октагоне, а чуть позже в интервью Джону Анику сообщил о завершении своей карьеры. Боец признался, что пообещал матери больше не возвращаться в октагон без отца.

Теперь свои мысли о произошедшем высказал также и тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес, который, кажется, не до конца уверен, что это был последний бой звезды UFC.

"Посмотрите на его эмоции, у него выступили слёзы и он не мог их контролировать. Я ничего не знал об этом решении, как и все остальные. Но, знаете, он тяжело перенёс смерть отца. Хабиб сказал то, что сказал, но давайте будем помнить, насколько эмоционален он был в тот момент", - отметил опытный специалист.

Мендес также отметил, что это не тот вопрос, который он будет обсуждать с Нурмагомедовым, так как его обязанность - любить Хабиба и готовить его к бою, а не убеждать возвращаться в октагон. "Если он действительно закончил карьеру, я не спрошу: "А ты уверен?", - продолжил Мендес.

Тем не менее тренер считает, что с благословением матери Нурмагомедов мог бы вернуться в октагон, чтобы завершить карьеру со счётом 30-0, как мечтал его отец.

Мендес также признался, что до этого боец исключал разговоры о том, чтобы завершить карьеру. "В моём присутствии Хабиб всегда говорил: "Почему вы говорите о завершении карьеры? Мне 32 года". Потому возникает вопрос - почему он так вдруг ни с того ни с сего сообщает о завершении карьеры? Я вам скажу - это были эмоции", - выразил своё мнение тренер спортсмена.

"Я ничего другого говорить не буду, только то, что это решение было принято на эмоциях", - заключил Мендес.