Пожарные спасли застрявшую в болоте лошадь

По данным Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), в сложных условиях пожарным Тукумской части Семской волости удалось спасти лошадь, застрявшую в осушенном водоеме.
Животное сбежало из загона и застряло в болоте по шею.
Спасательные работы часто требуют большой изобретательности и способности адаптироваться к обстоятельствам, и это имело место и на этот раз.
К месту происшествия мог подъехать только трактор владельца.
Пожарные раскопали немного грязь, обмотали шлангом живот лошади, а затем вытащили животное на берег с помощью трактора.