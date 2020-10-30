Пожарные спасли застрявшую в болоте лошадь

Животное сбежало из загона и застряло в болоте по шею.

Спасательные работы часто требуют большой изобретательности и способности адаптироваться к обстоятельствам, и это имело место и на этот раз.

Пытаясь вытащить лошадь, спасатели погружались глубже в грязь.

К месту происшествия мог подъехать только трактор владельца.

Пожарные раскопали немного грязь, обмотали шлангом живот лошади, а затем вытащили животное на берег с помощью трактора.

ФОТО: VUGD