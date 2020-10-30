Пт, 30.10.2020
Делайте то, что нравится - результат будет! Яна Медова, блогер
Яна Медова, блогер

Пожарные спасли застрявшую в болоте лошадь

ФОТО: VUGD

По данным Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), в сложных условиях пожарным Тукумской части Семской волости удалось спасти лошадь, застрявшую в осушенном водоеме.

Животное сбежало из загона и застряло в болоте по шею.

Спасательные работы часто требуют большой изобретательности и способности адаптироваться к обстоятельствам, и это имело место и на этот раз.

Пытаясь вытащить лошадь, спасатели погружались глубже в грязь.

К месту происшествия мог подъехать только трактор владельца.

Пожарные раскопали немного грязь, обмотали шлангом живот лошади, а затем вытащили животное на берег с помощью трактора.

ФОТО: VUGD

ФОТО: VUGD

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