Емельяненко: "Хабиб - хороший боец, но назвать величайшим в UFC его нельзя"

Напомним, Хабиб Нурмагомедов в прошлые выходные сообщил о завершении спортивной карьеры. Дагестанец также попросил, чтобы его поставили на первое место в общем рейтинге бойцов UFC, что и было сделано.

Фанаты и эксперты, правда, начали дискуссию о Нурмагомедове и его первом месте в другом рейтинге - лучших бойцов всех времён. Например, один из самых успешных бойцов промоушена Bellator Александр Шлеменко отметил, что дагестанец завершил карьеру лучше, чем такие суперзвёзды спорта, как Фёдор Емельяненко или Джон Джоунс.

Правда, российский боец ММА Александр Емельяненко считает по-другому и отметил, что имени Хабиба в списке лучших бойцов всех времён быть не должно.

"Нурмагомедов уже выиграл и несколько раз защитил пояс, всем доказав, что он не просто чемпион. Конечно, назвать величайшим бойцом UFC его нельзя. Там ведь были и те, кто держал пояса в нескольких категориях, и те, кто отстаивал титулы в тяжёлом весе. Хабиб Нурмагомедов - просто хороший боец", - сказал Емельяненко младший.

Кстати, сам Нурмагомедов ранее высказывался о том, что он бы назвал Фёдора Емельяненко, а не себя, самым лучшим российским бойцом всех времён.