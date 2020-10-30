Пт, 30.10.2020
Если вы плохо себя чувствуете, ни в коем случае не следует идти в лабораторию для сдачи анализа на антитела. Следует проводить тест на Covid-19, а не на антитела. Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija

Covid-19 в Резекненском пансионате: количество больных увеличилось до 18 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

Количество больных Covid-19 постояльцев Резекненского пансионата увеличилось до 18 человек, сообщил агентству LETA руководитель социальной службы самоуправления Гунар Арбиданс.

В дополнение к уже известным 12 случаям добавились еще шесть. Среди работников новых случаев нет, больны восемь человек.

Все больные изолированы, постояльцам запрещено покидать пансионат. Увеличилась нагрузка на работников, так как часть находится на карантине.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний на четверг, за последние две недели количество больных Covid-19 в Резекне составляет 33 человека.

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