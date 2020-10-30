В Турции и Греции произошло землетрясение: разрушены десятки домов, есть погибшие

В пятницу, 30 октября, во второй половине дня на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, эпицентр находился недалеко от города Измир, сообщает "Дождь" со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).
Больше всех пострадал от землетрясения город Измир, находящийся в 32 километрах от эпицентра - там оказались разрушены около двух десятков домов, в том числе многоэтажных. Сейчас в городе развернута спасательная операция - спасатели при помощи местных жителей извлекают людей из-под обломков, пишет "Медуза".
Пока официально сообщается о четырех погибших.
MORE — The earthquake sends locals in Turkey's 3rd largest city Izmir, the biggest near the epicenter, panicking; locals report minor damages to homespic.twitter.com/lSFpSs4Tsa— DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2020
Binaların yıkılma anı 🥺#izmir #izmirdeprem pic.twitter.com/OqGAfkwLx9— PiteraPi🅙 (@piterapi) October 30, 2020
Allah beterinden saklasın çok fenaydı 🙈🙈#izmirdeprem #izmir #deprem pic.twitter.com/X8LtG4Wz1T— Gurcan Engel 🇹🇷🇹🇷🦅🇦🇿🇦🇿 (@Gurcan_1903) October 30, 2020