Пт, 30.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В Турции и Греции произошло землетрясение: разрушены десятки домов, есть погибшие

ФОТО: Reuters

В пятницу, 30 октября, во второй половине дня на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, эпицентр находился недалеко от города Измир, сообщает "Дождь" со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

Больше всех пострадал от землетрясения город Измир, находящийся в 32 километрах от эпицентра - там оказались разрушены около двух десятков домов, в том числе многоэтажных. Сейчас в городе развернута спасательная операция - спасатели при помощи местных жителей извлекают людей из-под обломков, пишет "Медуза".

Пока официально сообщается о четырех погибших.

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