В Турции и Греции произошло землетрясение: разрушены десятки домов, есть погибшие

Больше всех пострадал от землетрясения город Измир, находящийся в 32 километрах от эпицентра - там оказались разрушены около двух десятков домов, в том числе многоэтажных. Сейчас в городе развернута спасательная операция - спасатели при помощи местных жителей извлекают людей из-под обломков, пишет "Медуза".