"Если кто-то притронется к военным - должен уйти без рук". Лукашенко пригрозил протестующим

Александр Лукашенко на встрече с МВД Беларуси заявил, что оппозиционеры, протестующие против итогов выборов президента, "переступили красные линии по многим направлениям" в попытках "дестабилизировать инфраструктуру государства", пишет "Медуза".
Он публично пригрозил участникам несанкционированных акций, что отныне на их действия будет следовать жесткая реакция силовых структур, поскольку им "отступать некуда".
"Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук", - цитирует "Медуза" Лукашенко.
Напомним, что в Беларуси продолжается общенациональная забастовка, стартовавшая 26 октября - после истечения срока ультиматума лидера оппозиции Светланы Тихановской. Свою работу частично прекратили крупные государственные предприятия, студенты государственных вузов проводят забастовки в учебных заведениях и марши на улицах.
Протесты из-за итогов выборов продолжаются в Беларуси с 9 августа.