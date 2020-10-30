"Если кто-то притронется к военным - должен уйти без рук". Лукашенко пригрозил протестующим

Он публично пригрозил участникам несанкционированных акций, что отныне на их действия будет следовать жесткая реакция силовых структур, поскольку им "отступать некуда".

"Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук", - цитирует "Медуза" Лукашенко.

Напомним, что в Беларуси продолжается общенациональная забастовка, стартовавшая 26 октября - после истечения срока ультиматума лидера оппозиции Светланы Тихановской. Свою работу частично прекратили крупные государственные предприятия, студенты государственных вузов проводят забастовки в учебных заведениях и марши на улицах.