Рижское "Динамо" потерпело седьмое поражение подряд

Матч завершился со счётом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) в пользу "Трактора". Единственную шайбу в составе "Динамо" забросил Дэвид Левин.

Несмотря на то, что состав "Динамо" пополнил опытный вратарь Александр Лазушин, на лёд в Челябинске вышел голкипер Эрик Витолс, который в прошлой игре дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Счёт в матче открыли "динамовцы" - на шестой минуте первого периода шайбу забросил Дэвид Левин. Впереди рижане были недолго и уже к перерыву "Трактор" вёл со счётом 3:1. Голами отметились Артём Шварёв, Вячеслав Основин и Сергей Телегин. После третьей пропущенной шайбы Витолса в воротах сменил Лазушин.

Во втором и третьем периодах гости по разу огорчили вышедшего на лёд Лазушина. Сначала шайбой отметился Игорь Полыгалов, а окончательный счёт в матче установил Понтус Оберг.

Стоит отметить, что хозяева могли забросить ещё несколько раз, если бы не Лазушин, который в паре эпизодов спасал "Динамо".

В данный момент "Динамо" с семью очками в 15 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Трактора" 30 очков в 22 матчах и четвёртое место на Востоке.