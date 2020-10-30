Прямая трансляция RFW: The Gentleman by Iveta Vecmane, Reloaded - Volga Vintage
30 октября в 21:00 стилист Ивета Вецмане представит на сцене Riga Fashion Week последнюю линию коллекции Melanholija - MELANHOLIJA IV - THE GENTLEMAN", а следом можно будет посмотреть показ от Volga Vintage.
Ивета Вецмане создает элегантные и классические силуэты, которые придают работам модного художника статус высококачественного и современного бренда женской моды. Коллекция Melanholija IV в основном сосредоточена на элементах мужского гардероба в женском мире, тем самым символически наделяя мужчин силой и броней. На сцене Riga Fashion Week у вас будет уникальная возможность увидеть силуэты пиджака и классических пальто, позаимствованных из мужского гардероба, а также белые рубашки, браслеты и другие детали.
Новая коллекция By Volga посвящена событиям и системе мира 2020 года, призывая к борьбе с ними и принятию новой реальности, тем самым как бы "перезагружая". Во время презентации коллекции всех ожидает неожиданное!
Незадолго до показа мод мы приглашаем вас заглянуть в студию Hanzas Perons, где телеведущая и икона латвийской моды Грета Пейде возьмет интервью у дизайнера Иветы Вецмане, а также у автора и креативного директора Volga Vintage Сергея Хатанзейского.