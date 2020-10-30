Прямая трансляция RFW: The Gentleman by Iveta Vecmane, Reloaded - Volga Vintage

Ивета Вецмане создает элегантные и классические силуэты, которые придают работам модного художника статус высококачественного и современного бренда женской моды. Коллекция Melanholija IV в основном сосредоточена на элементах мужского гардероба в женском мире, тем самым символически наделяя мужчин силой и броней. На сцене Riga Fashion Week у вас будет уникальная возможность увидеть силуэты пиджака и классических пальто, позаимствованных из мужского гардероба, а также белые рубашки, браслеты и другие детали. Ивета Вецмане создает элегантные и классические силуэты, которые придают работам модного художника статус высококачественного и современного бренда женской моды. Коллекция Melanholija IV в основном сосредоточена на элементах мужского гардероба в женском мире, тем самым символически наделяя мужчин силой и броней. На сцене Riga Fashion Week у вас будет уникальная возможность увидеть силуэты пиджака и классических пальто, позаимствованных из мужского гардероба, а также белые рубашки, браслеты и другие детали.

Новая коллекция By Volga посвящена событиям и системе мира 2020 года, призывая к борьбе с ними и принятию новой реальности, тем самым как бы "перезагружая". Во время презентации коллекции всех ожидает неожиданное!