В скорой помощи Covid-19 больны 15 сотрудников

Их заражение не связано с работой с пациентами.

NMPD отмечает, что в службе работают более 2000 человек, поэтому количество заболевших и находящихся на карантине оценивается как относительно небольшое.

В других учреждениях здравоохранения также регистрируются случаи заболевания Covid-19. Руководитель Клинической университетской больницы им. Страдиньша Риналд Муциньш ранее сообщил, что больны Covid-19 17 работников, а контактными лицами являются 30 человек.