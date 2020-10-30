Пт, 30.10.2020
Если вы плохо себя чувствуете, ни в коем случае не следует идти в лабораторию для сдачи анализа на антитела. Следует проводить тест на Covid-19, а не на антитела. Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
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  • Вспышка в Страдиня, лошадь в болоте и угрозы Лукашенко. Все, что вы могли пропустить 30 октября

Вспышка в Страдиня, лошадь в болоте и угрозы Лукашенко. Все, что вы могли пропустить 30 октября

ФОТО: rus.tvnet.lv

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Коронавирус:

  • За сутки в Латвии зарегистрировано 284 новых случая Covid-19, скончались пять человек.
  • Вступили в силу новые ограничения: на частных мероприятиях не более 10 человек, на публичных - не более 300.
  • Covid-19 заболел сотрудник Сейма, проводится тестирование контактных лиц.
  • Вспышка Covid-19 в больнице им. Страдиня: 47 сотрудников заразились или являются контактными лицами.
  • Тестирование выявило три случая заражения Covid-19 в муниципальных учреждениях Екабпилса.
  • Директор 71-й Рижской средней школы приходил на работу с Covid-19. Ему грозит отстранение от должности.
  • В Литве подтверждены 735 новых случаев Covid-19, скончались 7 человек.
  • Covid-19 в Резекненском пансионате: количество больных увеличилось до 18 человек.
  • Руководитель airBaltic Мартин Гаусс заразился Covid-19 и ушел на карантин.
  • Почти половина жителей Латвии готовы сделать прививку от Covid-19.
  • Количество госпитализированных из-за Covid-19 выросло до 195 человек.
  • В скорой помощи Covid-19 больны 15 сотрудников.
  • Самоизоляцию по-прежнему не нужно соблюдать, возвращаясь в Латвию из 4 стран ЕС.

Другие события дня:

  • В Турции и Греции произошло землетрясение: разрушены десятки домов, есть погибшие.
  • "Если кто-то притронется к военным - должен уйти без рук". Лукашенко пригрозил протестующим.
  • Навальный пожаловался в Европейский суд: в России отказались завести дело о его отравлении.
  • В Париже вооруженный мужчина попытался напасть на полицейских с криком "Аллах акбар!"
  • Хабиб Нурмагомедов назвал Макрона тварью и обратился к мусульманам.
  • В Киеве прошла акция протеста против отмены антикоррупционной реформы.
  • Жигурс ушел с должности председателя правления Latvenergo.
  • В Татарстане застрелили подростка: он напал на полицейского и пытался поджечь участок.
  • Прокуратура смягчила Кайминьшу статью.
  • Пожарные спасли застрявшую в болоте лошадь.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Скарлетт Йоханссон вышла замуж в третий раз.
  • Илмарс Брицис станет главным тренером сборной Латвии по биатлону.
  • Рижское "Динамо" потерпело седьмое поражение подряд.
  • Ефремов решил отбывать заключение в хозяйственном отряде при СИЗО.
  • "Это тяжелая работа!": королева красоты Виктория Бровун о конкурсах, покупке короны и бодипозитиве

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