Вспышка в Страдиня, лошадь в болоте и угрозы Лукашенко. Все, что вы могли пропустить 30 октября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За сутки в Латвии зарегистрировано 284 новых случая Covid-19, скончались пять человек.
- Вступили в силу новые ограничения: на частных мероприятиях не более 10 человек, на публичных - не более 300.
- Covid-19 заболел сотрудник Сейма, проводится тестирование контактных лиц.
- Вспышка Covid-19 в больнице им. Страдиня: 47 сотрудников заразились или являются контактными лицами.
- Тестирование выявило три случая заражения Covid-19 в муниципальных учреждениях Екабпилса.
- Директор 71-й Рижской средней школы приходил на работу с Covid-19. Ему грозит отстранение от должности.
- В Литве подтверждены 735 новых случаев Covid-19, скончались 7 человек.
- Covid-19 в Резекненском пансионате: количество больных увеличилось до 18 человек.
- Руководитель airBaltic Мартин Гаусс заразился Covid-19 и ушел на карантин.
- Почти половина жителей Латвии готовы сделать прививку от Covid-19.
- Количество госпитализированных из-за Covid-19 выросло до 195 человек.
- В скорой помощи Covid-19 больны 15 сотрудников.
- Самоизоляцию по-прежнему не нужно соблюдать, возвращаясь в Латвию из 4 стран ЕС.
Другие события дня:
- В Турции и Греции произошло землетрясение: разрушены десятки домов, есть погибшие.
- "Если кто-то притронется к военным - должен уйти без рук". Лукашенко пригрозил протестующим.
- Навальный пожаловался в Европейский суд: в России отказались завести дело о его отравлении.
- В Париже вооруженный мужчина попытался напасть на полицейских с криком "Аллах акбар!"
- Хабиб Нурмагомедов назвал Макрона тварью и обратился к мусульманам.
- В Киеве прошла акция протеста против отмены антикоррупционной реформы.
- Жигурс ушел с должности председателя правления Latvenergo.
- В Татарстане застрелили подростка: он напал на полицейского и пытался поджечь участок.
- Прокуратура смягчила Кайминьшу статью.
- Пожарные спасли застрявшую в болоте лошадь.
Немного легких новостей отвлечься:
- Скарлетт Йоханссон вышла замуж в третий раз.
- Илмарс Брицис станет главным тренером сборной Латвии по биатлону.
- Рижское "Динамо" потерпело седьмое поражение подряд.
- Ефремов решил отбывать заключение в хозяйственном отряде при СИЗО.
- "Это тяжелая работа!": королева красоты Виктория Бровун о конкурсах, покупке короны и бодипозитиве