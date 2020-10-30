Пт, 30.10.2020
Если вы плохо себя чувствуете, ни в коем случае не следует идти в лабораторию для сдачи анализа на антитела. Следует проводить тест на Covid-19, а не на антитела. Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija

Лукашенко: "Мы в плен никого не берём"

Александр Лукашенко

ФОТО: AP/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

  • В Киеве тысячи людей пришли к зданию Конституционного суда с требованием отправить в отставку всех его членов.
  • "Мы в плен никого не берем". Накануне выходных Александр Лукашенко обратился к протестующим и сказал, что белорусским властям некуда отступать.
  • Массовые протесты в Польше. Тысячи людей в десятках городов выступают против запрета на проведение абортов.
  • В России сегодня отмечают день памяти жертв политических репрессий.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 30.10.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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