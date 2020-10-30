Лукашенко: "Мы в плен никого не берём"

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
- В Киеве тысячи людей пришли к зданию Конституционного суда с требованием отправить в отставку всех его членов.
- "Мы в плен никого не берем". Накануне выходных Александр Лукашенко обратился к протестующим и сказал, что белорусским властям некуда отступать.
- Массовые протесты в Польше. Тысячи людей в десятках городов выступают против запрета на проведение абортов.
- В России сегодня отмечают день памяти жертв политических репрессий.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 30.10.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.