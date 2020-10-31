Необычная причина, по которой в советские времена картины вешали на стену под углом

Квартиры в домах Советского Союза отличилась от квартир Западной Европы несколькими особенностями, которые в наши дни у многих вызывают удивление. Один из таких элементов - картины и зеркала, повешенные на стену под углом.
Эту особенность можно наблюдать в квартирах бабушек и сейчас - некоторые картины и зеркала повернуты под углом примерно 45 градусов по отношению к полу. Такая практика была довольно часта в СССР. На самом деле эта традиция очень старая - еще в царской России люди прикрепляли картины и зеркала немного косо.
В Российской империи такой метод вешания картин и зеркал был очень распространен. Это объясняется ценностью данных предметов. Раньше зеркала были чрезвычайно дорогими, и, чтобы его можно было приобрести, рабочий должен был копить несколько месяцев. Преимущественно люди для осмотра своего внешнего вида использовали осколки зеркал.
Когда наконец удавалось накопить денег на зеркало и оно попадало в руки, домашние относились к нему очень внимательно. Обычно его вешали на стену значительно выше, чтобы случайно не скинуть, совершая бытовые работы, кроме того, прикрепленное под углом зеркало держалось на стене гораздо стабильнее прикрепленного ровно. То же самое относится и к дорогим картинам.
С течением времени ситуация изменилась и зеркала подешевели, однако традиции и привычки еще долго оставались неискорененными. Кроме зеркал и картин в советское время под углом вещали и фотографии в рамках. Интересно, что в наши дни и зарубежные критики искусства рекомендуют картины большого формата вешать под углом, так как таким образом на холст будет попадать меньше солнечного света, что позволит любителям искусства лучше рассмотреть каждый нюанс картины.