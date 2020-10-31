Необычная причина, по которой в советские времена картины вешали на стену под углом

Эту особенность можно наблюдать в квартирах бабушек и сейчас - некоторые картины и зеркала повернуты под углом примерно 45 градусов по отношению к полу. Такая практика была довольно часта в СССР. На самом деле эта традиция очень старая - еще в царской России люди прикрепляли картины и зеркала немного косо.

В Российской империи такой метод вешания картин и зеркал был очень распространен. Это объясняется ценностью данных предметов. Раньше зеркала были чрезвычайно дорогими, и, чтобы его можно было приобрести, рабочий должен был копить несколько месяцев. Преимущественно люди для осмотра своего внешнего вида использовали осколки зеркал.

Когда наконец удавалось накопить денег на зеркало и оно попадало в руки, домашние относились к нему очень внимательно. Обычно его вешали на стену значительно выше, чтобы случайно не скинуть, совершая бытовые работы, кроме того, прикрепленное под углом зеркало держалось на стене гораздо стабильнее прикрепленного ровно. То же самое относится и к дорогим картинам.