Сб, 31.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Фото ⟩ Ольга Серябкина тайно вышла замуж

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина тайно вышла замуж. Об этом звезда рассказала изданию Vogue.

Известно, что Ольга вышла замуж за 32-летнего бизнесмена по имени Георгий. По словам артистки, они давно друг друга знают, но общение стало ближе, когда Серябкина попросила его о помощи с сольным проектом.

"Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное", - объяснила она.

Серябкина объяснила, что не хотела шумихи и всю подготовку к свадьбе держала в тайне. Церемония бракосочетания была небольшой и прошла в узком кругу в недалеко от Вены. Свадьбу было решено играть именно там, так как Георгий родился в Вене и прожил там более десяти лет.

Снимками Ольга поделилась на своей Instagram-странице. 
"Я счастлива", - подписала она снимки. 

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