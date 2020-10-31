Фото ⟩ Ольга Серябкина тайно вышла замуж

Известно, что Ольга вышла замуж за 32-летнего бизнесмена по имени Георгий. По словам артистки, они давно друг друга знают, но общение стало ближе, когда Серябкина попросила его о помощи с сольным проектом.

"Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное", - объяснила она.

Серябкина объяснила, что не хотела шумихи и всю подготовку к свадьбе держала в тайне. Церемония бракосочетания была небольшой и прошла в узком кругу в недалеко от Вены. Свадьбу было решено играть именно там, так как Георгий родился в Вене и прожил там более десяти лет.