Сб, 31.10.2020
В Риге нет учебной модели, когда в одно и то же время часть класса учится очно, а часть на удаленке, потому что это создало бы чрезмерную нагрузку на учителей. Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту
Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту

В Тарту посторонний мужчина вломился в дом и заснул

Полицейский автомобиль.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Ночью 30 октября в полицию поступило сообщение, что в Тарту женщина обнаружила в своем доме постороннего мужчину.

Проживающая в доме на улице Равила дама обнаружила на полу своей кухни мужчину, который спал. Он отказался уходить, после чего хозяйка дома позвонила в Центр тревоги и стала ждать полицию во дворе, пишет Rus.Postimees.

Когда прибыл полицейский патруль, посторонний мужчина уже перебрался в кровать. 

Полиция установила, что 54-летний мужчина проник в квартиру через черный вход, взломав дверь. Он был задержан в качестве подозревающегося в совершении преступления. 

Ущерб нанесенный взломом двери составляет около 300 евро. 

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