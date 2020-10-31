В Тарту посторонний мужчина вломился в дом и заснул

Ночью 30 октября в полицию поступило сообщение, что в Тарту женщина обнаружила в своем доме постороннего мужчину.
Проживающая в доме на улице Равила дама обнаружила на полу своей кухни мужчину, который спал. Он отказался уходить, после чего хозяйка дома позвонила в Центр тревоги и стала ждать полицию во дворе, пишет Rus.Postimees.
Когда прибыл полицейский патруль, посторонний мужчина уже перебрался в кровать.
Полиция установила, что 54-летний мужчина проник в квартиру через черный вход, взломав дверь. Он был задержан в качестве подозревающегося в совершении преступления.
Ущерб нанесенный взломом двери составляет около 300 евро.