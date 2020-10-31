За прошедшие сутки выявлено 215 новых случаев Covid-19; два человека умерли
В пятницу в Латвии выявлено 215 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умерли два пациента - один в возрастной группе 70-75 лет, и один - в группе 90-95 лет). В целом в Латвии умер 71 человек с подтвержденным Covid-19.
За минувшие сутки в стационары доставлен 31 больной Covid-19, количество госпитализированных выросло до 200 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.
187 больных Covid-19 находятся в средне-тяжелом состоянии, 13 - в тяжелом.
Всего из стационаров выписано 427 пациентов.
За прошедшие сутки сделано 5844 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 3,7%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5894 человек, выздоровели 1406 человек.