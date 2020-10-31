Сб, 31.10.2020
В Риге нет учебной модели, когда в одно и то же время часть класса учится очно, а часть на удаленке, потому что это создало бы чрезмерную нагрузку на учителей. Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту
Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту

За прошедшие сутки выявлено 215 новых случаев Covid-19; два человека умерли
В больницах - 200 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В пятницу в Латвии выявлено 215 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умерли два пациента - один в возрастной группе 70-75 лет, и один - в группе 90-95 лет). В целом в Латвии умер 71 человек с подтвержденным Covid-19.

За минувшие сутки в стационары доставлен 31 больной Covid-19, количество госпитализированных выросло до 200 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

187 больных Covid-19 находятся в средне-тяжелом состоянии, 13 - в тяжелом.

Всего из стационаров выписано 427 пациентов.

За прошедшие сутки сделано 5844 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 3,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5894 человек, выздоровели 1406 человек.

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