За прошедшие сутки в ДТП погибли два человека

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии погибли два человека, сообщили агентству LETA в Госполиции.
В пятницу, 30 октября, около 13:05 в Сталбской волости Паргауйского края, на автодороге Инчукалнс-Валмиера-эстонская граница, произошло ДТП, в результате которого погиб человек. По первоначальной информации, автобус сбил велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
В свою очередь около полуночи в Бебрской волости Кокнесского края водитель автомашины Renault не справился с управлением и врезался в электрический столб. В результате аварии один человек скончался на месте происшествия, а еще один был доставлен в больницу.
В пятницу было задержано 13 автоводителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.
За агрессивное вождение были оштрафованы восемь водителей, а за превышение скорости - 244. В общей сложности за прошедшие сутки было составлено 477 протоколов о нарушении правил дорожного движения.