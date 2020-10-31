Самбурская на Comment Out: оскорбление Super.ru и розыгрыш Кудрявцевой, в который она поверила

Послать Super.ru и Алену Жигалову

Настасья Самбурская вытянула табличку с именем ведущей шоу "Алена, блин!" Алены Жигаловой. Оказалось, что журналистка у актрисы в блоке. Звезда не захотела объяснять подробности, но отметила, что "Это желтая пресса".

"Они все перевирают. Они меня травили, гнобили... Какой бы исход шоу не был... Я хочу передать, что это человек-гнида с таким гнилым нутром"

Самбурская указала, что после ее слов появится очередной хейт на сайте Super.ru.

"Идите нах***", - воскликнула Настасья.

По мнению актрисы, в ее травле виновата именно Жигалова.

Портал Super.ru ответил на слова Настасьи.

"Увы, но звезда несмешного сериала "Универ" и главный хейтер Бузовой, журналистики и здравого смысла настолько далеко упала в списке знаменитостей, на которых не плевать людям, что остается лишь посылать на*уй super.ru (это вообще ее короночка, если бы была страница на "Википедии", то можно было бы вписать, как род деятельности) и выть на Луну", - появилась запись на Telegram-канале Super.ru.

По мнению канала Самбурская согласилась прийти на шоу Comment Out, для того, чтобы она смогла всех "обложить детородными органами всех и вся". Также представители Super.ru извинились перед Самбурской и указали, что пишут только о звездах.

ФОТО: скриншот видео

Розыгрыш Леры Кудрявцевой

Настасья Самбурская призналась, что она никогда особо не общалась с Лерой Кудрявцевой. Но ей пришлось позвонить телеведущей и попросить о помощи.

"Привет. У меня не очень скромная просьба. Я бы хотела попроситься гостем к тебе в "Секрет на миллион". Реально? Даже не из-за эфира. Деньги просто очень нужны. Я сто процентов до конца дойду. Все расскажу. У меня мощные истории", - сказала Самбурская.

В завершении разговора актриса попросила ей прислать ей 30 тысяч рублей (232 евро) на карту. Кудрявцева искренне разволновалась.

"Там деньги не выдают. Ты выигрываешь. Что у тебя случилось-то? Давай не про передачу, а про твою жизнь", - поменяла тему разговора ведущая.

После Самбурская закончила разговор. Через несколько минут на счет Настасьи от Леры пришло 30 тысяч рублей.

"Есть человек среди людей шоу-бизнеса", - удивилась актриса.

Поступок Леры невероятно поразил зрителей шоу. Соцсети Кудрявцевей взорвались от восторгов фолловеров и благодарных комментариев.