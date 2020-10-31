Топ-5 латвийских хоккеистов - свободных агентов

Во многих странах Европы, несмотря на пандемию Covid-19, хоккейный сезон идёт полным ходом. Из-за вируса игроки, бывает, выпадают из состава, поэтому давайте посмотрим на пятерку лучших латвийских хоккеистов, которые сейчас без клуба, но уже скоро могут усилить какую-то команду.
5. Виталий Павлов
31-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за рижское "Динамо". В чемпионате КХЛ он в 34 матчах забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.
Павлов за семь лет провёл в КХЛ 281 игру, забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу, однако накопил коэффициент полезности -46.
За сборную Латвии Павлов провёл почти 100 игр - на его счету 93 матча, три гола и четыре результативные передачи. Он принял участие в четырёх чемпионатах мира, а также сыграл на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Несмотря на то, что Павлов - не из самых результативных хоккеистов, его опыт в КХЛ и сборной довольно велик.
4. Рихард Букартс
24-летний нападающий в прошлом сезоне играл в команде Высшей немецкой лиги (DEL) Dusseldorfer EG, в составе которой в 48 матчах забросил десять шайб и отдал девять результативных передач.
Букартс представлял сборную Латвии на последних трёх чемпионатах мира подряд - в 2017, 2018 и 2019 годах.
Всего в составе сборной хоккеист провёл 41 матч, забросил пять голов и отдал 14 результативных передач.
В разговоре с порталом TVNET Букартс рассказал, что он ежедневно тренируется в ледовом холле в Пиньки вместе с другими профессиональными хоккеистами - Мартиньшем Карсумсом, Оскаром Бартулисом, Артуром Кулдой, Френком Разгалсом, Виталием Павловым и другими.
"Вместе с другими профессиональными хоккеистами со специальным заявлением у нас есть разрешение тренироваться. Сейчас в планах подготовиться к турниру в Германии," - сказал Букартс, который пообещал помочь сборной на турнире Deutschland Cup в начале ноября.
Он также добавил, что у него не было переговоров с руководством рижского "Динамо":
"Предложений со стороны рижского "Динамо" не было. У них свой путь, своё видение, они привлекают игроков из-за рубежа, а также используют молодых игроков в ситуации кризиса Covid-19".
Латвийский хоккеист вёл переговоры с другим клубом КХЛ, однако раскрывать, что за команда им интересовалась, он не захотел. Как известно, его брат Роберт Букартс выступает за череповецкую "Северсталь".
"Были переговоры с клубом КХЛ, но всё осталось на паузе, так как получить визу на работу и попасть в Россию сейчас очень сложно, это занимает очень много времени".
3. Андрис Джериньш
32-летний нападающий прошлые два сезона отыграл в рижском "Динамо". Позапрошлый сезон у него был относительно результативным - 23 очка в 62 матчах (11 голов + 12 передач), а в прошлом сезоне игра не пошла - 11 очков (3+8) в 52 матчах.
Джериньш за свою карьеру выступал на девяти чемпионах мира, более того, в 2016, 2017 и 2018 годах его признавали одним из трёх лучших хоккеистов сборной Латвии.
За девять лет в регулярном чемпионате КХЛ в составе рижского "Динамо" Джериньш принял участие в 369 матчах и набрал 90 очков (47 голов + 43 передачи).
За сборную Латвии он провёл 135 игр, забросил 33 шайбы и отдал 29 результативных передач.
2. Артур Кулда
32-летний защитник в прошлом сезоне провёл шесть игр в составе рижского "Динамо", отметившись двумя результативными передачами. После этого Кулда продолжил сезон в череповецкой "Северстали".
В составе российского клуба в прошлом сезоне КХЛ в 20 матчах он набрал пять очков (1 гол + 4 передачи), а также отметился положительными коэффициентом полезности +1.
Кулда всегда был стабильной ценностью в КХЛ, в этой лиге всего он выступал за шесть клубов - за уже упомянутые рижское "Динамо" и "Северсталь", а также за новосибирскую "Сибирь", уфимский "Салават Юлаев", хельсинский "Йокерит" и пекинский "Куньлунь Ред Стар".
В регулярном чемпионате КХЛ Артур Кулда провёл 356 матчей, забил 20 голов и отдал 51 результативную передачу.
За сборную Латвии хоккеист провёл 74 матча, забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач.
Кулда выступал на девяти чемпионатах мира. В 2014 году он забросил четыре шайбы, что стало лучшим показателем среди всех защитников турнира.
В сезоне 2014/15 Кулда заблокировал 113 бросков, и это был лучший показатель в чемпионате КХЛ.
На счету Артура Кулды и 15 матчей в НХЛ. Он выступал за "Атланта Трэшерз" и "Виннипег Джетс" и отметился двумя результативными передачами в сильнейшей лиге мира.
1. Мартиньш Карсумс
34-летний нападающий и главный тренер рижского "Динамо" Петерис Скудра не смогли прийти к общему знаменателю, чтобы опытный хоккеист в этом сезоне выступал за латвийскую команду.
В прошлом сезоне Карсумс представлял московский "Спартак". В регулярном чемпионате он в 52 матчах набрал 22 очка (11+11). Ранее в своей карьере латвийский хоккеист выступал в КХЛ также за московское и рижское "Динамо".
За 11 лет в КХЛ в "регулярке" Карсумс принял участие в 495 матчах, забросил 135 шайб и отдал 136 результативных передач.
На счету Карсумса и 24 игры в НХЛ, он выступал за "Бостон Брюинз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". В этой лиге он забил один гол и сделал пять результативных передач.
В составе сборной Латвии Карсумс принял участие в 44 матчах, забросил 18 голов и отдал 21 результативную передачу. Он сыграл на четырёх чемпионатах мира, а также на двух Олимпиадах.
"Занимаюсь индивидуально в спортивном зале, с тренером на стадионе, и еще, так сказать, в группе безработных четыре-пять раз в неделю работаем на льду",
- в начале октября рассказал порталу TVNET Карсумс. - Тренировки проходят, ничего не остановилось. Держу себя в форме, чтобы, когда появится какая-то команда, не требовалась бы неделя, чтобы войти в форму".
Скудра не видел для Карсумса места в составе "Динамо", это порталу TVNET подтвердил сам хоккеист.
"Хотел играть в рижском "Динамо", но после разговора с Петерисом Скудрой, который по-настоящему не видит для меня места в основе, я не захотел оставаться в команде", - указал спортсмен.