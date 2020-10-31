Топ-5 латвийских хоккеистов - свободных агентов

5. Виталий Павлов

31-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за рижское "Динамо". В чемпионате КХЛ он в 34 матчах забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.

Павлов за семь лет провёл в КХЛ 281 игру, забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу, однако накопил коэффициент полезности -46.

За сборную Латвии Павлов провёл почти 100 игр - на его счету 93 матча, три гола и четыре результативные передачи. Он принял участие в четырёх чемпионатах мира, а также сыграл на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Несмотря на то, что Павлов - не из самых результативных хоккеистов, его опыт в КХЛ и сборной довольно велик.

Виталий Павлов ФОТО: Paula Čurkste/LETA

4. Рихард Букартс

24-летний нападающий в прошлом сезоне играл в команде Высшей немецкой лиги (DEL) Dusseldorfer EG, в составе которой в 48 матчах забросил десять шайб и отдал девять результативных передач.

Рихард Букартс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Букартс представлял сборную Латвии на последних трёх чемпионатах мира подряд - в 2017, 2018 и 2019 годах.

Всего в составе сборной хоккеист провёл 41 матч, забросил пять голов и отдал 14 результативных передач.

В разговоре с порталом TVNET Букартс рассказал, что он ежедневно тренируется в ледовом холле в Пиньки вместе с другими профессиональными хоккеистами - Мартиньшем Карсумсом, Оскаром Бартулисом, Артуром Кулдой, Френком Разгалсом, Виталием Павловым и другими. 1

"Вместе с другими профессиональными хоккеистами со специальным заявлением у нас есть разрешение тренироваться. Сейчас в планах подготовиться к турниру в Германии," - сказал Букартс, который пообещал помочь сборной на турнире Deutschland Cup в начале ноября.

Он также добавил, что у него не было переговоров с руководством рижского "Динамо":

"Предложений со стороны рижского "Динамо" не было. У них свой путь, своё видение, они привлекают игроков из-за рубежа, а также используют молодых игроков в ситуации кризиса Covid-19". 1

Латвийский хоккеист вёл переговоры с другим клубом КХЛ, однако раскрывать, что за команда им интересовалась, он не захотел. Как известно, его брат Роберт Букартс выступает за череповецкую "Северсталь".

"Были переговоры с клубом КХЛ, но всё осталось на паузе, так как получить визу на работу и попасть в Россию сейчас очень сложно, это занимает очень много времени".

3. Андрис Джериньш

32-летний нападающий прошлые два сезона отыграл в рижском "Динамо". Позапрошлый сезон у него был относительно результативным - 23 очка в 62 матчах (11 голов + 12 передач), а в прошлом сезоне игра не пошла - 11 очков (3+8) в 52 матчах.

Джериньш за свою карьеру выступал на девяти чемпионах мира, более того, в 2016, 2017 и 2018 годах его признавали одним из трёх лучших хоккеистов сборной Латвии.

Андрис Джериньш ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

За девять лет в регулярном чемпионате КХЛ в составе рижского "Динамо" Джериньш принял участие в 369 матчах и набрал 90 очков (47 голов + 43 передачи).