Футбол с Владимиром Ивановым: "Лиепая" как главный модератор "Вирслиги", "Рига" задумывется о чемпионском шампанском

24-й тур "Вирслиги" пройдет в первый день ноября, причем четыре матча из пяти начнутся в 13 часов (лишь игра в Лиепае стартует в 14.00). И, тем не менее, про чемпионское шампанское для "Риги" все равно говорить рановато, но гипотетическая фора в 12 баллов, согласитесь, говорить будет сама за себя. Впрочем, то, что "Рига", которая имеет в активе серию в шесть побед кряду, на стадионе "Сконто" преподаст еще один урок безнадежно тонущей "Метте" - само собой разумеющееся (в первых двух кругах "Рига" была сильнее - 2:0 и 3:0). И тут какие-то прогнозы кроме того, что действующий чемпион одержит свою 22-ю победу в сезоне, делать не приходится. Слишком все очевидно!

В матче "Даугавпилс" - РФШ вроде как тоже. Но если на поле у гостей выйдут пропустившие из-за травм два последних матча Дарко Лемаич и Алексанлр Соловьев, то у подопечных Виктора Мороза больших проблем также не должно возникнуть. В противном случае рижанам придется несладко и не факт, что мы не увидим повторение матча этих команд в первом круге (по ходу той игры на стадионе "Целтниекс" хозяева поля были впереди 2:0, но во втором тайме ценой неимоверных усилий футболисты РФШ провели три гола, в том числе и победный на 81-й минуте в исполнении Роберта Савальниекса - 3:2).

ФОТО: optibetvirsliga.com

Пока что "Рига" опережает РФШ на девять очков - 63 против 54-х. И после того, как в финал Кубка Латвии на днях вышли "Вентспилс" и "Лиепая", уже со стопроцентной уверенностью можно говорить о том, что два места в еврокубках от Латвии на следующий сезон застолбили за собой лидеры "Вирслиги". А вот дальше - пока вопросы, и достаточно много вопросов.

В сложившейся ситуации главным модератором, если так можно выразиться, становится "Лиепая" Дмитрия Молоша, которая однозначно является коллективом "номер один" нынешней осенью (мало того, что лиепайчане, которые уже на пятом месте в турнирной таблице и очень близко находятся от идущей на третьем "Валмиеры", так еще тот кураж, который поймали курземцы вместе с Артуром Карашаускасом в сентябре-октябре, впечатляет - девять побед в десяти встречах).

Итак, "Рига" с РФШ - с еврокубками, третью путевку получит победитель Кубка страны "Вентспилс" или "Лиепая". Этот матч пройдет на территории "желто-синих" 8 ноября.