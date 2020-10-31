Футбол с Владимиром Ивановым: "Лиепая" как главный модератор "Вирслиги", "Рига" задумывется о чемпионском шампанском

Шанс для "Лиепаи" запрыгнуть в последний еврокубковый вагон и второй раз за неделю снова дома наказать "Валмиеру" - главный гвоздь 24-го тура чемпионата Латвии по футболу (расклад - чуть ниже). "Вирслига" мчится навстречу своему финишу-2020, и если в воскресенье "Рига" берет три очка, а РФШ спотыкается в матче с "Даугавпилсом", то команда Михаила Конева оторвется от конкурента на 12 очков. Чувствуете, на что намекаю?
24-й тур "Вирслиги" пройдет в первый день ноября, причем четыре матча из пяти начнутся в 13 часов (лишь игра в Лиепае стартует в 14.00). И, тем не менее, про чемпионское шампанское для "Риги" все равно говорить рановато, но гипотетическая фора в 12 баллов, согласитесь, говорить будет сама за себя. Впрочем, то, что "Рига", которая имеет в активе серию в шесть побед кряду, на стадионе "Сконто" преподаст еще один урок безнадежно тонущей "Метте" - само собой разумеющееся (в первых двух кругах "Рига" была сильнее - 2:0 и 3:0). И тут какие-то прогнозы кроме того, что действующий чемпион одержит свою 22-ю победу в сезоне, делать не приходится. Слишком все очевидно!
В матче "Даугавпилс" - РФШ вроде как тоже. Но если на поле у гостей выйдут пропустившие из-за травм два последних матча Дарко Лемаич и Алексанлр Соловьев, то у подопечных Виктора Мороза больших проблем также не должно возникнуть. В противном случае рижанам придется несладко и не факт, что мы не увидим повторение матча этих команд в первом круге (по ходу той игры на стадионе "Целтниекс" хозяева поля были впереди 2:0, но во втором тайме ценой неимоверных усилий футболисты РФШ провели три гола, в том числе и победный на 81-й минуте в исполнении Роберта Савальниекса - 3:2).
Пока что "Рига" опережает РФШ на девять очков - 63 против 54-х. И после того, как в финал Кубка Латвии на днях вышли "Вентспилс" и "Лиепая", уже со стопроцентной уверенностью можно говорить о том, что два места в еврокубках от Латвии на следующий сезон застолбили за собой лидеры "Вирслиги". А вот дальше - пока вопросы, и достаточно много вопросов.
В сложившейся ситуации главным модератором, если так можно выразиться, становится "Лиепая" Дмитрия Молоша, которая однозначно является коллективом "номер один" нынешней осенью (мало того, что лиепайчане, которые уже на пятом месте в турнирной таблице и очень близко находятся от идущей на третьем "Валмиеры", так еще тот кураж, который поймали курземцы вместе с Артуром Карашаускасом в сентябре-октябре, впечатляет - девять побед в десяти встречах).
Наставник "Вентспилса" Виорел Фрунза, команда которого в "Вирслиге" пока что четвертая, напрямую говорит, что главная цель - победа в Кубке Латвии. Очень вероятно, что так и случится, тем более, что в прошлом туре "Вентспилс" дома уступил лиепайчанам в чемпионате страны (0:2). И второй раз, по идее, на одни и те же грабли не наступит. Если так, то последняя путевка в Европу достанется коллективу, который финиширует третьим. "Валмиера" Тамаза Пертии? Я бы не спешил с выводами.
Думаю, в Лиепае все тоже просчитали. Сейчас у "Валмиеры" 39 очков, у "Лиепаи" - 32. Так вот, в 24-м туре "Лиепая" дома играет как раз с "Валмиерой", которую не так давно на своем поле уже обыгрывала 2:0 в полуфинале Кубке страны. Если лиепайчане в это воскресенье еще раз огорчат "Валмиеру" и возьмут три очка, а еще три очка они доберут 25 ноября в отложенной домашнем матче с РФШ, то сами понимаете, что произойдет - отрыв сократиться максимально: в таком случае у "Валмиеры" останется 39 баллов, у "Лиепаи" станет 38, и это за три тура до конца чемпионата, в которых "Валмиере" играть с "Елгавой", "Даугавпилсом" и "Меттой", а "Лиепае" - с той же "Елгавой", а также "Спартаком" и "Тукумсом".
И здесь, как мне кажется, кроется одна из самых главных интриг ноября. Впрочем, не буду увлекаться гаданием - для начала надо дождаться результата ближайшей встречи на лиепайском стадионе "Даугава". Тамаз Пертия и Дмитрий Молош, более чем увререн, прекрасно понимают цену этой дуэли. Добавлю только, что в рамках "Вирслиги", в отличие от Кубка Латвии, "Лиепая" пока что не обыгрывала "Валмиеру" (0:1 и 1:1).
В середине турнирной таблицы все еще сильно запутано: "Валмиера" - 39 очков, "Вентспилс" - 34, "Лиепая" - 32 при игре в запасе и "Спартак" - 31. И сегодня трудно себе представить, что юрмалчанам к концу месяца удастся занять третье место. Шансы подопечных Алексея Еременко очень минимальны даже на четвертое место (четвертое место даст пропуск в Европу при условии, если обладатель Кубка Латвии по итогам сезона финиширует в "Вирслиге" третьим). Но это не значит, что игра в Слоке меджу "Спартаком" и "Тукумсом" будет неинтересной. Как раз наоборот - соперники раскрепощены (в этом сезоне "Спартак" уже терял очки дома с "Тукумсом" - 1:1, а на выезде выигрывал - 2:0), любят играть в открытый футбол, а не это ли главная приманка для зрителей?
"Елгава" в этом туре принимает "Вентспилс", команду, которую уже обыгрывала в этом сезоне (1:0 в первом круге). Выводим за скобки победу "Вентспилса" у себя дома над елгавчанами в августе - 5:0, и тогда также становится любопытно - сможет ли команда Дависа Цауне еще дальше оторваться от опасной зоны ("Елгава" с 21 очком - седьмая, "Даугавпилс" с 19 баллами - восьмой, на девятом идет "Метта" - 16).