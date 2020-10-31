Фото ⟩ В Чудском озере поймали угря-мутанта

"Друг прислал мне фото и спросил, видел ли я когда-нибудь золотую рыбу. Это был угорь, но мутировавший. Друг сказал, что глаза точно не как у угря", - рассказывает житель Пыльва Урмас Рандлахе. После того как рыбак сделал фото, он отпустил необычную рыбу опять в озеро.

Друг Рандлахе не хотел внимания общественности, но все же ему было интересно мнение ученых.

"Настоящим альбиносом этого угря назвать нельзя, у него нет красных глаз", - объясняет Вяйно Вайно, являющийся руководителем отделения ихтиологии и рыболовства Пярнуского Колледжа ТУ.

Выловленный из Чудского озера угорь-мутант. ФОТО: Фото читателя

Ученый Центра лимнологии Института сельского хозяйства и окружающей среды Эстонского университета естественных наук Айн Ярвальт, занимающийся угрями, рассказал, что, по его данным, это третий угорь-мутант, пойманный в водах в Эстонии.

"В середине 1980 года один рыбак принес нам такую же, мы держали его аквариуме в старом здании, - поделился Ярвальт. - Угорь прожил в большом бассейне больше года, мы показали его детям и другим посетителям Центра лимнологии. Однажды угорь вылез из бассейна, высох и погиб".

Еще один такой бананово-желтый угорь был пойман 30 июля 2005 года рыбаком близ Тарту из озера Саадъярв.

Индрек Бремрауд, один из менеджеров фермы по выращиванию угрей в Вийратси недалеко от Вильянди рассказал, что за семь лет у них выросло около десятка угрей-альбиносов. "Совсем недавно прошел один такой через коптильную печь. Отдали знакомому съесть, продавать не рискнули. У угрей-альбиносов должен быть такой же вкус, как и у любого другого угря, хотя я лично не пробовал".