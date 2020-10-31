Сб, 31.10.2020
Если цифры идут вверх, одним из первых решений будет закрыть бары и кафе. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Беларусь ограничила въезд иностранцев в страну

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA

Власти Беларуси временно запретили иностранным гражданам и лицам без гражданства пересекать границу на въезд, начиная с 1 ноября, сообщает "Медуза" со ссылкой на заявление Госпогранкомитета Беларуси.

Въезд ограничили "в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной Covid-19", сказано в заявлении.

Въезд ограничат на автомобильных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и речных портах.

На лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, данное ограничение не распространяется.

Полный список исключений опубликован на сайте пограничного комитета.

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