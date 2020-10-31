Беларусь ограничила въезд иностранцев в страну

Власти Беларуси временно запретили иностранным гражданам и лицам без гражданства пересекать границу на въезд, начиная с 1 ноября, сообщает "Медуза" со ссылкой на заявление Госпогранкомитета Беларуси.
Въезд ограничили "в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной Covid-19", сказано в заявлении.
Въезд ограничат на автомобильных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и речных портах.
На лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, данное ограничение не распространяется.
Полный список исключений опубликован на сайте пограничного комитета.