Сб, 31.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Футбольный клуб "Валмиера" отправился на карантин

Футболисты "Валмиеры"

ФОТО: Twitter: @valmierafc

Футбольный клуб "Валмиера" с 31 октября находится на карантине, поэтому игра, запланированная на воскресенье в Лиепае, перенесена. Об этом сообщает Латвийская федерация футбола (ЛФФ).

Такое решение было принято после оценки полученной информации о случае инфицирования Covid-19 в команде "Валмиера" и контакте этого человека с другими людьми.

В пятницу, 30 октября, команда прошла все соответствующие проверки, во время которых был зафиксирован случай инфицирования. Дальнейшие решения относительно участия в чемпионате будут приниматься в зависимости от будущей эпидемиологической ситуации и возможностей календаря.

"Валмиера" с 39 набранными очками в 23 играх "Вирслиги" занимает третье место в турнирной таблице, уступая лишь РФШ и "Риге".

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