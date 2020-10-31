Футбольный клуб "Валмиера" отправился на карантин

Футбольный клуб "Валмиера" с 31 октября находится на карантине, поэтому игра, запланированная на воскресенье в Лиепае, перенесена. Об этом сообщает Латвийская федерация футбола (ЛФФ).
Такое решение было принято после оценки полученной информации о случае инфицирования Covid-19 в команде "Валмиера" и контакте этого человека с другими людьми.
В пятницу, 30 октября, команда прошла все соответствующие проверки, во время которых был зафиксирован случай инфицирования. Дальнейшие решения относительно участия в чемпионате будут приниматься в зависимости от будущей эпидемиологической ситуации и возможностей календаря.
"Валмиера" с 39 набранными очками в 23 играх "Вирслиги" занимает третье место в турнирной таблице, уступая лишь РФШ и "Риге".