Сб, 31.10.2020
В Риге нет учебной модели, когда в одно и то же время часть класса учится очно, а часть на удаленке, потому что это создало бы чрезмерную нагрузку на учителей. Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту
Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту

Число госпитализированных пациентов с Covid-19 достигло 200 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

За минувшие сутки в стационары доставлен 31 больной Covid-19 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

В целом в больницах находятся 200 пациентов с новым коронавирусом, у 187 из них заболевание средней тяжести, 13 человек находятся в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки из больниц выписано 24 человека, а в целом за время пандемии из больниц было выписано 427 человек, среди которых как выздоровевшие, так и умершие.

В пятницу в Латвии выявлено 215 новых случаев заражения Covid-19, умерли два инфицированных человека.

Как сообщалось, с пятницы региональные и университетские больницы должны поддерживать по меньшей мере 15% свободных коек, чтобы больницы могли принимать новых пациентов с различными заболеваниями, которым требуется оказать неотложную помощь, заявила госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко.

Больницам также поручено создать "транзитные отделения", где пациенты будут оставаться до тех пор, пока не будет установлено, инфицированы ли они Covid-19.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле сообщила, что Служба неотложной медицинской помощи каждый день совершает примерно 20-30 выездов к пациентам с Covid-19 или подозрением на наличие инфекции.

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