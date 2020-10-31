Число госпитализированных пациентов с Covid-19 достигло 200 человек

В целом в больницах находятся 200 пациентов с новым коронавирусом, у 187 из них заболевание средней тяжести, 13 человек находятся в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки из больниц выписано 24 человека, а в целом за время пандемии из больниц было выписано 427 человек, среди которых как выздоровевшие, так и умершие.

В пятницу в Латвии выявлено 215 новых случаев заражения Covid-19, умерли два инфицированных человека.

Как сообщалось, с пятницы региональные и университетские больницы должны поддерживать по меньшей мере 15% свободных коек, чтобы больницы могли принимать новых пациентов с различными заболеваниями, которым требуется оказать неотложную помощь, заявила госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко.

Больницам также поручено создать "транзитные отделения", где пациенты будут оставаться до тех пор, пока не будет установлено, инфицированы ли они Covid-19.