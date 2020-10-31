Число госпитализированных пациентов с Covid-19 достигло 200 человек

За минувшие сутки в стационары доставлен 31 больной Covid-19 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.
В целом в больницах находятся 200 пациентов с новым коронавирусом, у 187 из них заболевание средней тяжести, 13 человек находятся в тяжелом состоянии.
За минувшие сутки из больниц выписано 24 человека, а в целом за время пандемии из больниц было выписано 427 человек, среди которых как выздоровевшие, так и умершие.
Как сообщалось, с пятницы региональные и университетские больницы должны поддерживать по меньшей мере 15% свободных коек, чтобы больницы могли принимать новых пациентов с различными заболеваниями, которым требуется оказать неотложную помощь, заявила госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко.
Больницам также поручено создать "транзитные отделения", где пациенты будут оставаться до тех пор, пока не будет установлено, инфицированы ли они Covid-19.
Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле сообщила, что Служба неотложной медицинской помощи каждый день совершает примерно 20-30 выездов к пациентам с Covid-19 или подозрением на наличие инфекции.