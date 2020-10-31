В Латвии выявлен первый в этом сезоне случай гриппа

С начала сезона гриппа, которым считается 40-я неделя этого года, лабораторно подтвержденных случаев гриппа семейные врачи не зарегистрировали. Однако на прошлой неделе в Риге зарегистрирован один клинически установленный случай гриппа в возрастной группе от 15 до 64 лет. В отчете говорится, что пациент не прошел лабораторного исследования.

В предыдущие недели, с 40-й по 42-ю неделю года, семейные врачи о клинически подтвержденных случаях гриппа не сообщали. Стационарные медицинские учреждения в этом сезоне также пока не сообщали о госпитализированных пациентах с гриппом или гриппозной пневмонией.

В еженедельном отчете SPKC указано, что в целом текущая активность гриппа в стране соответствует межсезонному или предсезонному уровню. В прошлом сезоне первые случаи гриппа были зарегистрированы уже в начале октября, когда в отдельных образовательных учреждениях были зарегистрированы вспышки с пятью и более случаями.

В прошлом сезоне SPKC объявил о начале эпидемии гриппа 11 декабря 2019 года. 1